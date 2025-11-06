На сегодняшний день Россия незаконно удерживает под арестом 26 украинских журналистов. Об этом заявил новый посол Великобритании Нил Кромптон во время закрытого дипломатического брифинга в своей резиденции.
Брифинг стал первым публичным мероприятием новоназначенного посла Великобритании в Украине и состоялся сразу после того как Нил Кромптон вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому 5 ноября 2025 года, передает корреспондент УНИАН, присутствовавший на мероприятии.
Всего на брифинге присутствовали дипломатические представители более 20 стран, а также общественные активисты и родственники незаконно заключенных журналистов.
В частности, во время мероприятия дипломаты заслушали близких незаконно заключенных Россией Ирины Левченко и Яны Суворовой, а также историю пребывания в плену корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка.
Также во время брифинга состоялась презентация книги о незаконно заключенных журналистах из Крыма "Свободные голоса Крыма".
Кроме того дипломаты написали письма поддержки заключенным журналистам.
Что известно о новом после Великобритании в Украине?
Как сообщал УНИАН, о назначении новым послом Соединенного Королевства в Украине Нила Кромптона стало известно в октябре 2025 года.
Он начал работу в Киеве вместо Мартина Харриса, занимавшего эту должность с сентября 2023 года.
До этого назначения Кромптон в 2020-2025 годах занимал должность посла Великобритании в Саудовской Аравии. Дипломат имеет большой опыт в международных отношениях и работал в ряде ключевых направлений внешней политики Лондона.