Новый посол Великобритании в Украине Нил Кромптон посвятил свое первое публичное выступление заключенным Россией украинским журналистам.

На сегодняшний день Россия незаконно удерживает под арестом 26 украинских журналистов. Об этом заявил новый посол Великобритании Нил Кромптон во время закрытого дипломатического брифинга в своей резиденции.

Брифинг стал первым публичным мероприятием новоназначенного посла Великобритании в Украине и состоялся сразу после того как Нил Кромптон вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому 5 ноября 2025 года, передает корреспондент УНИАН, присутствовавший на мероприятии.

Всего на брифинге присутствовали дипломатические представители более 20 стран, а также общественные активисты и родственники незаконно заключенных журналистов.

В частности, во время мероприятия дипломаты заслушали близких незаконно заключенных Россией Ирины Левченко и Яны Суворовой, а также историю пребывания в плену корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка.

Также во время брифинга состоялась презентация книги о незаконно заключенных журналистах из Крыма "Свободные голоса Крыма".

Кроме того дипломаты написали письма поддержки заключенным журналистам.

Что известно о новом после Великобритании в Украине?

Как сообщал УНИАН, о назначении новым послом Соединенного Королевства в Украине Нила Кромптона стало известно в октябре 2025 года.

Он начал работу в Киеве вместо Мартина Харриса, занимавшего эту должность с сентября 2023 года.

До этого назначения Кромптон в 2020-2025 годах занимал должность посла Великобритании в Саудовской Аравии. Дипломат имеет большой опыт в международных отношениях и работал в ряде ключевых направлений внешней политики Лондона.

