Нетрудоспособные люди, потерявшие близких, могут получить помощь от государства.

В Украине предусмотрена помощь от государства для нетрудоспособных людей, которые потеряли близких. Таким гражданам помогает Пенсионный фонд - им назначается пенсия по потере кормильца. Выплаты не начисляются автоматически - обращаться за ними нужно в ближайшее отделение ПФУ.

Кому положена пенсия по потере кормильца - нюансы и правила

Как объясняет Пенсионный фонд, помощь выплачивается членам семьи погибшего, которые были на его содержании. При этом кормильцу на момент смерти должно хватать страхового стажа, чтобы начислялась пенсия по инвалидности 3 группы. Исключение - если человек не умер, а пропавший без вести. Тогда такого требования нет.

Пенсия по потере кормильца в Украине устанавливается четырем категориям:

Мужу, жене и родителям , если они являются пенсионерами или лицами с инвалидностью.

, если они являются пенсионерами или лицами с инвалидностью. Безработаным мужу, жене, родителям, брату, сестре, бабушке или дедушке погибшего, если такой воспитывает ребенка кормильца до 8 лет.

погибшего, если такой воспитывает ребенка кормильца до 8 лет. Детям до 18 лет или совершеннолетним с инвалидностью детства.

до 18 лет или совершеннолетним с инвалидностью детства. Совершеннолетним детям кормильца до достижения 23 лет, если они продолжают получать высшее образование.

При этом нужно доказать, что это лицо было на финансовом содержании умершего (но для детей такого требования нет). Если на момент смерти кормилец имел слишком мало стажа, то его детям от государства назначается социальная помощь по потере кормильца в Украине.

Размер выплат для одного члена семьи составит 50% пенсии, которую получал бы умерший по возрасту. Если право на помощь имеют двое и больше родных, то 100% пенсии кормильца распределяются между ними в равных частях.

При этом есть минимальная установленная сумма:

на одного родственника - не менее 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных (на момент 2025 года это 2361 гривня);

на двух родственников - не менее 120% (около 2833 гривни);

на трех и более родственников - не менее 150% (около 3541 гривни).

Пенсия на ребенка по потере кормильца в Украине может выплачиваться законному представителю (например, второму родителю).

Ранее мы рассказывали, какая пенсия по потере кормильца выплачивается в случае гибели военного. В таком случае сумма выплат составит от 20 до 70% денежного обеспечения военнослужащего, но не менее 4722 гривни. Помощь назначается даже в тех случаях, если защитник пропал без вести и его судьба неизвестна.

Чтобы оформить выплаты, лицу-претенденту на пенсию нужно обратиться в отделение ПФУ с такими документами:

заявление;

прописка;

паспорт, свидетельство о рождении, идентификационный код заявителя;

свидетельство о смерти или пропаже без вести кормильца;

документ о составе семьи;

документ о родственных связях с погибшим;

справка о пребывании на содержании (кроме детей);

документ о стаже работы или трудовая книжка умершего;

если назначается пенсия по потере кормильца детям - справка из учебного заведения.

Заявление можно подать в течение 12 месяцев с момента смерти родственника. Если нет возможности посетить Пенсионный фонд, то можно сделать это через сайт "Дія".

