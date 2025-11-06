Оккупанты могли там хранить примерно 1000 беспилотников типа "Герань-2" и более 1500 единиц боевых частей.

Вечером в среду, 5 ноября, Силы обороны Украины нанесли удар по пусковым позициям и складским помещениям БпЛА типа "Герань" на базе аэропорта в оккупированном Донецке. В Telegram-канале "Досье шпиона" появилась информация о последствиях удара.

Аналитики утверждают, что во время атаки применялись как крылатые ракеты, так и ударные беспилотники. В результате удара полностью уничтожен склад боеприпасов и горючего, пункт предстартовой подготовки БпЛА. Кроме этого, повреждены узлы электроснабжения и связи.

Также по их данным, на момент атаки по складу на территории Донецкого аэропорта, вероятно, там находилось до 1000 единиц российских беспилотников типа "Герань-2" (тип иранского Shahed-136), а также более 1500 боевых частей.

Видео дня

Согласно информации, еще в августе текущего года украинским военным стало известно о том, что российские оккупанты обустроили инфраструктуру для эксплуатации дронов типа "Шахед" и "Гербера". Тогда было зафиксировано возведение закрытых площадок для хранения и пунктов ручного управления.

Удары по энергообъектам в России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Волгореченск Костромской области РФ был нанесен удар по Костромской ГРЭС, которая является одной из самых мощных электростанции в России. Губернатор Костромской области Сергей Сытников заявил об отражении атаки беспилотников на энергообъекты. По его словам, ПВО якобы справилось с атакой, но были слышны взрывы. Также Сытников заверил, что электроснабжение не нарушено. Однако независимые источники сообщают о серьезных повреждениях энергетического оборудования, а очевидцы на видео показали мощный пожар на ГРЭС.

Также мы писали, что издание Reuters сообщило со ссылкой на собственные источники в отрасли и ссылаясь на данные по отслеживанию судов, что черноморский порт Туапсе в России приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод остановил переработку сырой нефти после атак беспилотников 2 ноября. Примечательно, что россияне ожидали, что в текущем месяце порт Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов. Согласно данным LSEG (London Stock Exchange Group) по отслеживанию судов, в момент атаки в порту стояли три танкера для погрузки нефти, дизельного топлива и мазута, сейчас их переместили с причалов.

Вас также могут заинтересовать новости: