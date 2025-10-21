Фазы Луны задают особый ритм, который помогает определить наиболее благоприятные моменты для разных дел.

Ноябрь обещает быть насыщенным событиями и эмоциями, хотя и могут возникнуть небольшие препятствия из-за ретроградного Меркурия. Несмотря на это, космос дарит и множество возможностей для роста, новых идей и благодарности.

В этом месяце мы увидим еще одно суперлуние, а новолуние даст возможность перезагрузить все с нуля. Лунный календарь на ноябрь 2025 расскажет, когда лучше действовать, а когда - притормозить, чтобы воспользоваться энергией месяца по максимуму.

Ноябрь 2025 - лунный календарь и транзит планет

Еще в древности людям было известно, что Луна и смена ее фаз влияют на дела, настроение и жизненные события. Лунный цикл длится около 30 дней и проходит через четыре ключевые стадии - от новолуния до полнолуния и обратно. По словам астрологов, фазы Луна, а также движения других планет играют важную роль. В ноябре их влияние будет таким, отмечает Almanac:

1-4 ноября - растущая Луна

Ноябрь начнется с растущей Луны - это время, когда энергия на подъеме и силы накапливаются. Период, чтобы планировать новые дела и ставить цели - все, что вы начнете в эти дни, сможет принести результаты в будущем.

5 ноября - полнолуние в Тельце, суперлуние

Ноябрьская полная Луна может поставить вас в ситуации, когда будет нужно решать вопросы собственности, ревности или вступать в борьбу за влияние. Сохраняйте равновесие и пожинайте плоды того, что вы создавали за последний год.

6-19 ноября - убывающая Луна, ретроградные Юпитер и Меркурий

С убывающей Луной уходит энергия - этот период лучше посвятить завершению дел, очищению и отпусканию всего лишнего. Не стоит начинать что-то новое - наоборот, время идеально подходит, чтобы расстаться с вредными привычками, избавиться от долгов и подстричь волосы.

11 ноября Юпитер начинает свой ежегодный ретроградный период. Во время этого транзита (до 10 марта 2026) будет возможность поразмышлять о том, что для вас значат дом, семья и безопасность. В следующем году вы сможете укрепить и расширить свои основы и создать надёжный "фундамент" для жизни.

18 ноября Меркурий возвращается в ретроградное движение в Скорпионе (до 11 декабря) - это может привести к раскрытию секретов. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, держите личное при себе, язык за зубами и избегайте сплетен.

20 ноября - новолуние в Скорпионе

Новолуние откроет возможности для глубоких разговоров и искреннего общения. Отличное время, чтобы пересмотреть бюджет, перезагрузить все с нуля и доверять своей интуиции - она не подведет.

21-30 ноября - растущая Луна, Солнце и Венера в Стрельце, директные Сатурн и Меркурий

21 ноября Солнце войдет в знак Стрельца - наступает период, благоприятный для путешествий, обучения и расширения кругозора. Зачем довольствоваться рутиной, когда можно открывать новые горизонты?

27 ноября Сатурн становится прямым - время двигаться вперёд с обновленными целями и ясным пониманием своих границ.

29 ноября Меркурий возвращается в прямое движение - подождите несколько дней, и вы увидите улучшения в транспорте и коммуникациях. Можете свободно подписывать контракты, обновлять технику, путешествовать или покупать новую машину.

30 ноября Венера входит в Стрельца - любовь, страсть и приключения выходят на первый план. Романтика любит свободу: пробуйте что-то новое с партнёром, забронируйте романтический отдых. Вы одиноки? Лучше забудьте о приложениях и познакомьтесь с новыми людьми на вечеринках, занятиях спортом или в путешествии. Сейчас лучшее время потратить деньги на дальние поездки, курсы, спортивное снаряжение.

Благоприятные и неблагоприятные дни ноября - о чем говорит лунный календарь

Фазы Луны задают особый ритм, который помогает определить наиболее удачные моменты для разных дел:

благоприятными в ноябре будут 18, 21, 26, 27 число;

неблагоприятными - 3, 4, 30 ноября;

соблюдать осторожность советуют 2,5, 8, 9, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 29 числа.

Один и тот же лунный день может по-разному влиять на разные сферы жизни - это зависит не только от фазы Луны, но и от знака Зодиака, в котором она находится, а также влияния других небесных тел. Поэтому день, к примеру, может быть неблагоприятным для бизнеса, но при этом удачным для отдыха, творчества или заботы о здоровье.

