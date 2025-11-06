Пленным говорили, что Украина якобы поделена с Польшей и что возвращаться нет смысла.

Россияне на допросе предлагали защитнику Мариуполя работу на их гражданском флоте. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал защитник Мариуполя Алексей Кобельков, который прошел плен.

Отвечая на вопрос, допрашивали ли его россияне, Кобельков отметил, что первый допрос у него был в Федеральной службе безопасности России.

"Пытались "заговорить" меня, интересовались моей деятельностью как моториста на корабле. Нам пытались объяснить, что Украина якобы поделена с Польшей и что возвращение не имеет смысла, предлагали работу на гражданском флоте в России. Я отказался", - рассказал он.

Впоследствии были еще два допроса, уже представителями Следственного комитета России, но они проходили более формально.

"Проверяли, совпадают ли мои ответы с данными ФСБ. Мне показывали листок с перечнем "преступлений", якобы совершенных Украиной, включая обстрелы Драмтеатра в Мариуполе, роддома и называли отдельные позывные азовцев. Я отвечал лаконично: знаю/не знаю, видел/не видел", - сказал защитник Мариуполя.

Мэр Херсона о российском плену

Как сообщалось, ранее бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который находился в российском плену более трех лет, рассказал о задуренности россиян кремлевской пропагандой. По его словам, российские оккупанты убеждены в том, что Вооруженные силы Украины являются террористической организацией, которая держит в заложниках целые города.

Находясь в плену, он разговаривал с россиянами, и те "были убеждены, что правы, и что правда на их стороне, а мы какие-то малоумные люди, какие-то пропитанные пропагандой, и вообще по нашим улицам ходит "Правый сектор", "Азов", "Айдар", запугивают людей, а так люди вообще хотели бы видеть российскую армию и встречать их цветами, хлебом и солью".

