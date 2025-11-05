Правильно приготовленный брауни тает во рту и наполняет дом потрясающим ароматом.

Мало кто не пробовал или хотя бы не слышал о невероятно шоколадном десерте брауни.

Начнем с того, кто придумал брауни, который считается классической американской выпечкой. Считается, что это пирожное появилось благодаря Берте Палмер - светской львице из Чикаго. В 1893 году она попросила своего шеф-кондитера приготовить десерт, который можно упаковать в ланч-боксы для женщин на Всемирной выставке.

Хотя имя кондитера не сохранилось, известно, что свой шоколадный десерт он покрыл ванильно-абрикосовой глазурью и посыпал орехами. В итоге брауни получил широкую известность и множество пекарей создали свои версии этой выпечки.

Мы подготовили три варианта шоколадного десерта.

Брауни - классический рецепт

Это пирожное можно считать базовым. Для него нужно взять:

200 граммов темного шоколада (50-60%);

110 граммов сливочного масла;

три яйца;

180 граммов сахара;

треть чайной ложки соли;

80 граммов муки;

25 граммов какао-порошка;

чайную ложку ванильного сахара.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Растапливаем масло и шоколад в микроволновке. Лучше всего это делать короткими импульсам по десять секунд. Внимательно следите, чтоб шоколад не свернулся.

Яйца, ваниль, соль и сахар взбиваем миксером до пышности. Вливаем к ним шоколадно-сливочную массу и перемешиваем. Просеиваем туда какао и муку, аккуратно доводим до однородности.

Лучше всего для этого десерта подойдет квадратная форма 20 на 20 сантиметров. Выстилаем ее пергаментом и смазываем маслом. Выливаем туда тесто и разравниваем лопаткой.

Отдельно стоит упомянуть, как долго печь брауни. В целом это занимает около 20-25 минут. Проверяем зубочисткой - она должна быть влажной, поскольку именно такая текстура этого десерта. В дальнейшем вы можете менять время приготовления, делая пирог более влажным или сухим на свой вкус. Полностью остужаем выпечку и затем достаем. Нарезаем на квадраты и подаем. Можно украсить сахарной пудрой и мятой по желанию.

Брауни с вишней

Это более интересный вариант, в котором богатый и плотный вкус пирожного оттеняется кислинкой ягод. Для него берем:

200 граммов темного шоколада;

250 граммов консервированной вишни;

три яйца;

60 граммов масла;

140 граммов муки;

200 граммов сахара;

45 граммов какао-порошка;

щепотку соли.

Перейдем к тому, как приготовить брауни. Вишню откидываем на сито. Масло и шоколад растапливаем в сотейнике, помешивая. Пока масса остывает, разогреваем духовку до 180 градусов. Взбиваем в миске яйца с сахаром до пышной и светлой массы. Соединяем ее с шоколадной частью.

Всыпаем просеянную муку, соль, какао и перемешиваем до однорости. Добавляем в тесто половину вишни и перемешиваем.

Выстилаем пергаментом форму для запекания и смазываем. Выкладываем тесто, разравниваем лопаткой и выкладываем сверху оставшиеся ягоды.

Выпекаем около 30-40 минут. Ориентируйтесь на состояние теста.

Бюджетный брауни - рецепт с какао

Шоколад постоянно дорожает, но это не причина отказываться от этого потрясающего десерта. Можно просто взять больше какао. Однако стоит учитывать, что пирожное будет менее сладким, чем с шоколадом. По желанию, можно взять больше сахара. Чтоб приготовить этот более дешевый рецепт брауни, берем:

150 граммов сливочного масла;

250 граммов сахара;

65 граммов какао-порошка;

два яйца;

70 граммов муки;

чайную ложку ванильного сахара;

щепотку соли.

Духовку разогреваем до 165 градусов (режим верх-низ). Форму выстилаем пергаментом и смазываем.

На водяной бане растапливаем нарезанное кубиками масло с сахаром, солью и какао. Время от времени нужно помешивать. Не пугайтесь плотной консистенции, так должно быть.

Остужаем массу. По одному добавляем яйца и ваниль, перемешиваем до однородности, а затем всыпаем муку и снова перемешиваем.

Переливаем тесто в форму, выравниваем поверхность и выпекаем около 20-25 минут.

