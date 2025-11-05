Мало кто не пробовал или хотя бы не слышал о невероятно шоколадном десерте брауни.
Начнем с того, кто придумал брауни, который считается классической американской выпечкой. Считается, что это пирожное появилось благодаря Берте Палмер - светской львице из Чикаго. В 1893 году она попросила своего шеф-кондитера приготовить десерт, который можно упаковать в ланч-боксы для женщин на Всемирной выставке.
Хотя имя кондитера не сохранилось, известно, что свой шоколадный десерт он покрыл ванильно-абрикосовой глазурью и посыпал орехами. В итоге брауни получил широкую известность и множество пекарей создали свои версии этой выпечки.
Мы подготовили три варианта шоколадного десерта.
Брауни - классический рецепт
Это пирожное можно считать базовым. Для него нужно взять:
- 200 граммов темного шоколада (50-60%);
- 110 граммов сливочного масла;
- три яйца;
- 180 граммов сахара;
- треть чайной ложки соли;
- 80 граммов муки;
- 25 граммов какао-порошка;
- чайную ложку ванильного сахара.
Разогреваем духовку до 180 градусов. Растапливаем масло и шоколад в микроволновке. Лучше всего это делать короткими импульсам по десять секунд. Внимательно следите, чтоб шоколад не свернулся.
Яйца, ваниль, соль и сахар взбиваем миксером до пышности. Вливаем к ним шоколадно-сливочную массу и перемешиваем. Просеиваем туда какао и муку, аккуратно доводим до однородности.
Лучше всего для этого десерта подойдет квадратная форма 20 на 20 сантиметров. Выстилаем ее пергаментом и смазываем маслом. Выливаем туда тесто и разравниваем лопаткой.
Отдельно стоит упомянуть, как долго печь брауни. В целом это занимает около 20-25 минут. Проверяем зубочисткой - она должна быть влажной, поскольку именно такая текстура этого десерта. В дальнейшем вы можете менять время приготовления, делая пирог более влажным или сухим на свой вкус. Полностью остужаем выпечку и затем достаем. Нарезаем на квадраты и подаем. Можно украсить сахарной пудрой и мятой по желанию.
Брауни с вишней
Это более интересный вариант, в котором богатый и плотный вкус пирожного оттеняется кислинкой ягод. Для него берем:
- 200 граммов темного шоколада;
- 250 граммов консервированной вишни;
- три яйца;
- 60 граммов масла;
- 140 граммов муки;
- 200 граммов сахара;
- 45 граммов какао-порошка;
- щепотку соли.
Перейдем к тому, как приготовить брауни. Вишню откидываем на сито. Масло и шоколад растапливаем в сотейнике, помешивая. Пока масса остывает, разогреваем духовку до 180 градусов. Взбиваем в миске яйца с сахаром до пышной и светлой массы. Соединяем ее с шоколадной частью.
Всыпаем просеянную муку, соль, какао и перемешиваем до однорости. Добавляем в тесто половину вишни и перемешиваем.
Выстилаем пергаментом форму для запекания и смазываем. Выкладываем тесто, разравниваем лопаткой и выкладываем сверху оставшиеся ягоды.
Выпекаем около 30-40 минут. Ориентируйтесь на состояние теста.
Бюджетный брауни - рецепт с какао
Шоколад постоянно дорожает, но это не причина отказываться от этого потрясающего десерта. Можно просто взять больше какао. Однако стоит учитывать, что пирожное будет менее сладким, чем с шоколадом. По желанию, можно взять больше сахара. Чтоб приготовить этот более дешевый рецепт брауни, берем:
- 150 граммов сливочного масла;
- 250 граммов сахара;
- 65 граммов какао-порошка;
- два яйца;
- 70 граммов муки;
- чайную ложку ванильного сахара;
- щепотку соли.
Духовку разогреваем до 165 градусов (режим верх-низ). Форму выстилаем пергаментом и смазываем.
На водяной бане растапливаем нарезанное кубиками масло с сахаром, солью и какао. Время от времени нужно помешивать. Не пугайтесь плотной консистенции, так должно быть.
Остужаем массу. По одному добавляем яйца и ваниль, перемешиваем до однородности, а затем всыпаем муку и снова перемешиваем.
Переливаем тесто в форму, выравниваем поверхность и выпекаем около 20-25 минут.