Рассказываем, как запечь скумбрию, чтобы не было запаха и гости просили добавку.

У каждой опытной хозяйки есть свой коронный рецепт, как вкусно приготовить рыбу в духовке. Однако всегда стоит пробовать что-то новое, чтоб порадовать себя, своих близких и гостей.

Мы подобрали три интересных варианта, как замариновать скумбрию для запекания. Рыба получится ароматной, с хрустящей корочкой и нежной внутри.

Запеченная скумбрия с соевым соусом и лимоном

Этот рецепт можно считать едва ли не классическим. Для него рыба нарезается на порционные кусочки, маринуется и затем запекается. Чтоб сделать такое блюдо, нужно взять:

одну скумбрию;

перец;

кориандр;

пять столовых ложек соевого соуса;

одну столовую ложку лимонного сока;

одну чайную ложку сахара;

одну столовую ложку растительного масла.

У рыбы удаляем голову, хвост, плавники и позвоночник. Очищаем внутренности и тщательно вымываем. Филе приправляем специями с обеих сторон и нарезаем на порционные кусочки.

Из фольги формируем лодочки. Выкладываем в них рыбу шкуркой вверх. Далее готовим маринад для скумбрии. Смешиваем сок лимона, соевый соус, масло и сахар до однородности. Сахар должен полностью раствориться.

Поливаем рыбу этим соусом и оставляем на 30 минут. Духовку разогреваем до 200 градусов в готовим скумбрию 15 минут. Важно проверять, чтоб рыба подрумянилась, не пересушилась, а осталась внутри нежной и сочной.

Скумбрия в духовке в сметанно-горчичном соусе

Рыба по этому рецепту получается нежной, с легкими пикантными нотками и приятным хрустом зернистой горчицы. Для приготовления берем:

две скумбрии;

три средние луковицы;

100 граммов сметаны (15-20%);

чайную ложку столовой горчицы;

чайную ложку зернистой горчицы;

столовую ложку соевого соуса;

0,5 чайной ложки соли;

немного молотого черного перца.

Рыбу очищаем и промываем, чтоб не осталось черных пленок или крови. Нарезаем ее на порционные кусочки по 1,5-2 сантиметра. Далее готовим маринад для запеченной скумбрии.

Смешиваем венчиком два вида горчицы, сметану, соевый соус и специи. Лук нарезаем тонкими полукольцами и добавляем в соус, перемешиваем. Погружаем рыбу в маринад и оставляем на 30 минут.

Разогреваем духовку до 180 градусов. В форму для запекания выкладываем лук с соуса, а сверху - кусочки рыбы. Выпекаем 30 минут.

Скумбрия в духовке с морковью и луком

По этому рецепту готовится скумбрия в духовке целиком. Для приготовления берем:

одну скумбрию;

одну морковь;

одну большую луковицу;

две столовые ложки растительного масла;

восемь душистых перцев;

0,5 чайной ложки соли;

один лимон;

свежую зелень.

Если рыба замороженная, то ее нужно на ночь поставить в холодильник для разморозки. Далее удаляем внутренности, плавники, голову и хвост. Если голову оставляете, то не забудьте убрать жабры.

Промываем скумбрию внутри и снаружи, просушиваем ее салфетками или бумажными полотенцами.

Смешиваем соль с перцем и натираем этой смесью рыбу внутри и снаружи. Пока она маринуется подготавливаем овощи.

Морковь очищаем и натираем на мелкой терке. Лук очищаем и нарезаем тонкими четвертькольцами или мелким кубиком. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем лук до прозрачности. Добавляем туда морковь и готовим до мягкости.

Фаршируем рыбу овощами и заворачиваем в фольгу. Выкладываем ее на форму для запекания брюшком вверх.

Готовим при 180 градусах около 30 минут. За пять минут до конца разворачиваем фольгу, чтоб образовалась красивая корочка. Перед подачей поливаем соком половины лимона или украшаем дольками цитрусового и рубленой зеленью.

