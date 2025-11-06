"Культуру свободного тела" чаще других исповедуют жители севера и запада Европы.

В первую очередь с нудизмом у многих людей ассоциируются южные пляжные страны вроде Италии или Испании.

Однако недавнее исследование YouGov показало, что "культуру свободного тела" чаще других исповедуют жители севера и запада Европы, пишет The Guardian.

Где в Европе наиболее терпимы к нудизму

Согласно проведенному среди жителей шести европейских стран опросу – Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии и Испании, датчане чаще всего считают вполне приемлемым полностью обнажаться в общественных местах и без проблем делают это.

Видео дня

При этом во всех странах, где проводилось исследование, подавляющее большинство респондентов (77-91%) считают допустимым обнажаться на специально отведенных нудистских пляжах. Одновременно большинство опрошенных во всех странах не одобряют наготу в таких местах, как общественные бассейны или парки.

В то же время 35% датчан считают приемлемым раздеваться на ненудистском пляже, а 87% – находиться обнаженным в своем саду. Они также более открыты к идее наготы на открытой местности, в то время как большинство в других странах, от 58% в Германии до 78% в Великобритании, считают прогулки нагишом неприемлемыми.

Датчане также оказались наиболее терпимыми к купанию нагишом в море, озерах или реках: 64% заявили, что эта практика совершенно приемлема, по сравнению с 25% итальянцев, 31% французов, 32% британцев и 49% немцев.

В каких странах Европы больше всего нудистов

Жители Дании также активнее других практикуют нудизм. На вопрос, в каком из упомянутых в опросе семи мест они лично обнажались во взрослом возрасте, более половины ответили, что они это делали хотя бы один раз. Для сравнения, среди немцев этот показатель составил 45%, а среди испанцев – 44%.

Аналитики отмечают, что между этими тремя странами и остальными наблюдался заметный разрыв: лишь 31% французов, 25% британцев и 22% итальянцев признались, что в какой-то момент своей взрослой жизни полностью обнажались в том или ином общественном месте.

Если говорить о местах, где участники опроса обнажались, то датчане чаще всего делали это в собственном саду или купались нагишом – 36-37% по сравнению с 27-29% испанцев, 20-29% немцев, 19% французов, 13-14% британцев и 11-12% итальянцев.

Немцы же были чемпионами по обнаженности в специально отведенных для этого местах, что отражало местную "культуру свободного тела" (Freikörperkultur, или FKK), зародившуюся еще в конце XIX века.

Авторы исследовани отмечают, что популярность FKK в Германии в последние годы снизилась, но страна по-пержнему остается одной из самых либеральных в плане публичной наготы в специально отведенных местах: для этой практики там по закону отведены определенные участки пляжей, озер и кемпингов.

Датчане также чаще заявляли о своей готовности участвовать в публичной наготе: 50% опрошенных заявили, что готовы раздеваться в общественном месте, по сравнению с 42% немцев, 38% испанцев, 34% французов и 29% британцев и итальянцев.

Кто больше всех склонен к нудизму

Мужчины при этом были более склонны к этому, чем женщины, во всех шести странах.

При этом в Дании молодое поколение было более открыто к натуризму, тогда как в Германии ситуация была обратной: 31% людей в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что готовы были бы обнажаться на публике, по сравнению с 46-48% среди людей старше 50 лет.

Нудистсткие пляжи в Европе

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали два десятка лучших нудистских пляжа по всему миру, на которые стоит обратить внимание любителям отдыхать нагишом.

В то же время в некоторых странах Европы все чаще вспыхивают конфликты между нудистами и одетыми туристами. Первые жалуются, что отдыхающие в купальниках все чаще приходят на специализированные нудистские пляжи, тем самым вытесняя и дискриминируя их законных посетителей.

При этом в немецком Ростоке дошло до того, что на нудистских пляжах начали запрещать купальники. В качестве аргумента любители загорать нагишом завилили, что они чувствуют себя некомфортно среди зевак, особенно если кто-то пытается делать фото.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.