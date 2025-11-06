Сейчас экипажи работают над осмотром космического корабля.

Трое астронавтов, которые провели в космосе несколько месяцев, остались в изоляции после того, как их капсулу поразил неизвестный объект. Чэнь Дон, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе оказались в ловушке, Китайское агентство пилотируемых космических полетов подтвердило такой инцидент, пишет Mirror.

"Существует подозрение, что экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20" попал под удар небольшого обломка орбитального мусора, и в настоящее время проводится оценка последствий удара и связанных с ним рисков.С целью обеспечения здоровья и безопасности космонавтов и успешного завершения миссии было принято решение о переносе запланированного на 5 ноября возвращения "Шэньчжоу-20"", - отметили в сообщении агентства.

Отмечается, что исследователи должны были вернуться на Землю 5 ноября, однако их путешествие было отложено после того, как корпус капсулы был поврежден сильным ударом.

"Это произошло через несколько месяцев после того, как эксперт по космической физике забил тревогу об опасности космического мусора, вращающегося вокруг Земли со скоростью 18 000 миль в час (около 29 000 км/ч), предупредив, что это может представлять серьезную угрозу для жизни на нашей планете", - напомнили в материале.

Известно, что сейчас экипажи работают над осмотром космического корабля, а также должны оценить, можно ли провести ремонт перед возвращением на Землю. Официальные лица пока не сообщили, как долго будет длиться эта задержка.

В Mirror добавляют, что такая ситуация еще раз доказывает опасность для космических полетов, которую представляет постоянно растущее количество космического мусора.

В то же время доктор Иан Уиттакер из Ноттингемского университета Трента отметил, что вероятность попасть под падающие обломки невелика, однако любой удар может иметь катастрофические последствия и даже привести к смерти.

"Потенциал вреда как для жизни, так и для имущества является высоким, любой падающий объект, который не распадается в атмосфере, будет двигаться с большой скоростью, а сила сопротивления нагреет его до очень высоких температур", - отметил Уиттакер.

