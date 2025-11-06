Без работы остались от 30 до 40 сотрудников, пишет Bloomberg.

На прошлой неделе источники Bloomberg рассказывали, что Rockstar Games уволила более 40 человек из офисов в Великобритании и в Канаде, поскольку те якобы собирались создать профсоюз. Позднее компания дала комментарий СМИ, отвергнув эту информацию.

Сотрудники, по мнению компании, распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию на форуме, доступном людям, не связанным с деятельностью компании. Представитель пояснил, что это "никак не связано с правом людей вступать в профсоюзы или участвовать в околопрофсоюзной деятельности".

Журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер, в свою очередь, опросил этих сотрудников и выяснил, что "форумом" был сервер в Discord, где как раз обсуждались сомнительные практики по переработкам и тяжелые условия труда в Rockstar и где сотрудники и организовывали попытки создания профсоюза разработчиков.

Видео дня

Алекс Маршалл, президент этого профсоюза, в ответ на обвинения Rockstar, заявил, что "компания боится того, что трудолюбивые сотрудники будут в частном порядке обсуждать отстаивание права на более справедливые условия труда и коллективный голос".

Как отметили в Bloomberg, Rockstar всегда строго относилась к вопросам безопасности. После крупной утечки 2022 года, когда в сеть попали десятки видео ранней версии GTA 6, компания ужесточила меры предосторожности.

В начале 2024 года Rockstar Games обязала сотрудников вернуться из удаленного режима в офис для привычной 5-дневной рабочей недели – частично из соображений безопасности. Тогда профсоюз назвал это решение "безрассудным".

В настоящий момент релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2025 года. Но сразу несколько инсайдеров утверждают, что Rockstar придется перенести релиз на осень. Сначала игру собираются выпустить только на консолях PS5, PS5 Pro и Xbox Series X/S.

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Рокстаров, умудрились сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

Вас также могут заинтересовать новости: