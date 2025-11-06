Журналист Иванов обнародовал договор покупки квартиры Гетманцева в Ницце на 930 тысяч евро

Журналист Сергей Иванов обнародовал информацию о недвижимости семьи главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева во французском городе Ницца.

По данным журналиста, апартаменты расположены в нескольких кварталах от Средиземного моря. Площадь помещения составляет 142 квадратных метра, а стоимость - 930 тысяч евро (примерно 45 млн грн). Иванов также обнародовал фрагмент договора купли-продажи, который, по его словам, подтверждает факт приобретения жилья.

"Местные источники, которые работают с недвижимостью, утверждают, что это цена без ремонта. Если делать ремонт, надо добавить еще 30-50%", - написал Иванов в своей заметке.

Напомним, ранее сообщалось, что Даниил Гетманцев имеет квартиру во Франции площадью более 140 квадратных метров, оформленную на его мать. В декларации народного депутата стоимость этой недвижимости указана на уровне 10 млн грн, что, по имеющимся документам, не соответствует фактической сумме приобретения.