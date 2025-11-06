Споры о расширении Вселенной только обостряются.

Исследователи заявили, что расширение Вселенной, скорее всего, замедляется, а не ускоряется, как считалось ранее. Об этом пишет The Independent.

"Расширение Вселенной уже является непонятным и противоречивым явлением, поскольку исследователи не имеют четкого представления о том, с какой скоростью оно происходит и почему. Споры о расширении Вселенной только обостряются, поскольку мы получаем все более точные измерения", - отметили в материале.

До этого ученые считали, что сила, известная как темная энергия, ускоряет расширение Вселенной, однако новое исследование свидетельствует о том, что оно вовсе не ускоряется, а наоборот.

Видео дня

"Наше исследование показывает, что Вселенная уже вошла в фазу замедленного расширения в нынешнюю эпоху и что темная энергия эволюционирует со временем гораздо быстрее, чем считалось ранее. Если эти результаты подтвердятся, это станет значительным изменением парадигмы в космологии со времени открытия темной энергии 27 лет назад", - подчеркнул Янг-Вук Ли из Университета Йонсей в Южной Корее, ведущий исследователь этой работы.

В частности новая работа показывает, что яркость сверхновых (звезды, которые взрываются и поэтому внезапно и очень сильно увеличивают свою яркость - УНИАН) влияет на их возраст, поэтому этот эффект мог привести к неправильным ранее измерениям.

Когда ученые скорректировали этот эффект, они поняли, что данные не соответствуют обычной модели расширения Вселенной.

"Более того, это свидетельствует о том, что ее расширение уже замедляется", - отметили в The Independent.

Другие новости о космосе

Как писал УНИАН, китайские астронавты застряли в космосе после того, как в них врезался загадочный объект. В частности Чэнь Дон, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе оказались в ловушке, а Китайское агентство пилотируемых космических полетов подтвердило такой инцидент.

Также сообщалось, что ученые обнаружили яркую всп ышку от огромной черной дыры, которая светится светом 10 триллионов солнц. Эти вспышки света и энергии могут происходить от таких явлений, как запутанные магнитные поля или перебои в нагретых газовых дисках, окружающих черные дыры.

Вас также могут заинтересовать новости: