Каждое заведение может устанавливать дополнительные требования для бронирования работников.

В Украине ввели автоматическое продление отсрочек для некоторых категорий, в частности мужчин-педагогов. О том, как теперь будет происходить предоставление отсрочки для этой категории военнообязанных, УНИАН спросил у Владимира Пищиды - адвоката, кандидата юридических наук.

Какие условия предоставления отсрочки для учителей и преподавателей?

Основным условием является работа в учебном заведении на ставке не менее 0,75. В зависимости от заведения дополнительные требования варьируются.

В каком случае учитель\преподаватель может потерять действующую отсрочку?

Отсрочка может быть аннулирована в случае уменьшения педагогической нагрузки из-за потери рабочих часов и перевода в кадровый резерв.

Нужно ли с 1 ноября учителям проходить ВВК для отсрочки?

Прохождение ВВК не является обязательным. Исключение - наличие статуса "ограниченно годный".

Как оформить такую отсрочку - какие нужны документы, куда идти?

Для получения отсрочки необходимо подать в ТЦК или ЦПАУ соответствующее заявление, к которому прилагается: справка с места работы; паспорт; военно-учетный документ; документы об образовании и квалификации; документы, подтверждающие трудовую деятельность.

Новые правила отсрочки: что известно

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Украине ввели новый порядок оформления отсрочек от мобилизации. В частности военнообязанным теперь не надо идти в ТЦК и СП для продления отсрочки - это можно сделать в ЦПАУ. Также часть отсрочек будет продлеваться автоматически.

По словам нардепа Александра Федиенко, новые правила отсрочки могут в частности помочь в борьбе с коррупцией. Он пояснил, что раньше военнообязанные должны были идти в ТЦК каждые три месяца для продления отсрочки. Сейчас же система автоматически будет определять право на отсрочку для части категорий военнообязанных, что уменьшит очереди в ТЦК.

