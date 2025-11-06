Под удар западных ограничений могут попасть 60-70% экспорта российской нефти в Индию и Китай.

Новые санкции США, Великобритании и Европейского Союза против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" могут уменьшить нефтегазовые доходы Москвы на 5,5 миллиарда долларов ежемесячно. Даже Китай не сможет полностью игнорировать ограничения, заявил в интервью "Укринформу" Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он об'яснил, что под удар западных ограничений могут попасть 60-70% экспорта российской нефти в Индию и Китай, которые, как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину стали ключевыми покупателями российского сырья.

"Если санкции будут соблюдены хотя бы на 80%, в долларовом эквиваленте это составит где-то 5,5 млрд ежемесячных потерь для российского бюджета", - сказал Власюк.

По его словам, несмотря на то, что американские санкции вступят в силу только 20 ноября, эффект от них уже ощутим.

"Контракты по приобретению нефти подписываются заранее. С прошлой недели мы видели проседание контрактирования будущих поставок нефти почти на 20%. И уже сейчас есть новости, что покупатели из Китая резко потеряли интерес к российской нефти. Поэтому эффект уже есть", - пояснил он.

По словам Власюка, ограничения против нефтяных компаний также повлияют на финансирование военных расходов нашего врага.

"Это повлияет на возможность России рассчитываться за оружие. Мы не забываем, что есть вопрос уменьшения поступлений в бюджет РФ, а есть еще вопрос уменьшения средств на счетах этих компаний, которые они потом часто используют для расчета за соответствующие поставки. "Роснефть", "Лукойл" и многие другие ключевые экспортеры довольно часто аккумулированные ими вне России средства использовали в расчетах для нужд Кремля", - пояснил уполномоченный Президента.

22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под американский удар попали нефтяные гиганты "Лукойл и "Роснефть".

После введения американских санкций экспорт нефти из РФ резко обвалился, а ключевые покупатели российской нефти - Индия и Китай - отменяют предварительные заказы.

