Певец говорит, что они сделали это спонтанно.

Певец Виталий Козловский также публично прокомментировал страстный поцелуй со своей коллегой Натальей Могилевской.

40-летний артист оставил под постом певицы в Instagram большой комментарий, в котором признался ей в любви как к сестре, наставнице и человеку, который всегда его поддерживал и подсказывал, как лучше. "Ты первой позвонила, когда закончились суды... Плакала, искренне радуясь за меня", - рассказал он.

Козловский уверяет, что поцелуи на ее концерте в Киеве были "чистыми" и "спонтанными", поэтому не имели никакого интимного контекста:

"Поэтому наши любимые спокойно это восприняли. Нет, скорее даже радовались за нас, потому что знают как мы горим музыкой и сценой. Продолжение следует".

Напомним, поцелуй певцов вызвал много обсуждено в сети, поскольку и Могилевская, и Козловский состоят в браке. Скандальное видео прокомментировала даже жена певца.

