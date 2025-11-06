Курс гривни к евро установлен на уровне 48,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,52 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,06/42,09 грн/долл., а евро - 48,51/48,53 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 6 ноября снизился на 5 копеек и составляет 42,20 гривни за доллар, а курс евро остался без изменений и составляет 48,75 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке в середине ноября может зависеть от нескольких взаимосвязанных факторов, которые будут направлять вектор потенциальных изменений. При этом курс доллара будет колебаться вокруг отметки в 42 гривни, а евро не выйдет за пределы 50 грн.

