Он говорит, что ему было необычно чувствовать заботу и внимание медицинских сестер, увидеть уважение и благодарность вокруг.

После первого выхода за стены госпиталя в Киеве после российского плена шокировало все вокруг. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал оборонец Мариуполя Алексей Кобельков, который прошел плен.

Отвечая на вопрос, было ли у него ощущение дезориентации, ведь он долгое время был в плену, Кобельков заметил, что первые несколько дней после возвращения у него в голове царил полный хаос.

"С одной стороны, я был рад, что вернулся, а с другой - чувствовал себя потерянным, не понимал, что делать, как себя вести", - сказал он.

Кроме того, рассказал защитник Мариуполя, ему было непривычно чувствовать заботу и внимание медицинских сестер, увидеть уважение и благодарность вокруг.

"Первую ночь я поспал, но уже вторую ночь практически не спал - лежал, листал телефон, перечитывал новости, пытался осмыслить, что произошло за время моего отсутствия. Сон в первые дни был проблемным, все было очень непривычно", - рассказал Кобельков:

"Когда я впервые вышел за стены госпиталя в Киеве, меня буквально шокировало все вокруг - люди, машины, шум города. Чувствовал себя как дикарь, который вернулся в привычную среду впервые".

Подвиги украинских защитников

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил знаком отличия "Крест боевых заслуг" солдата Александра Аликсенко и младшего сержанта Александра Тишаева за непрерывное ведение боевых действий на передовой позиции в течение 165 суток.

Отмечается, что 28 октября их смогли вывести с позиции благодаря благоприятным погодным условиям. Аликсеенко, несмотря на ранения, благодаря помощи собрата сумел пройти до точки эвакуации около 12 километров. Сейчас воины находятся на лечении в госпитале.

