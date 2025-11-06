В январе 2025 года российские СМИ сообщали, что завод в Бургасе оценивают в 2 млрд долларов.

Болгария готовит изменения в законодательство, которые позволят ей взять под контроль и продать другому владельцу нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который принадлежит российскому нефтяному гиганту "Лукойл", сообщает Reuters.

Законопроект позволит специально назначенному менеджеру контролировать продажу нефтеперерабатывающего завода, а его владелец, компания "Лукойл", не будет иметь права голосовать или оспаривать это решение.

"В этом есть логика, поэтому мы подадим законопроект о специальном управляющем", - заявил бывший премьер-министр и лидер партии GERB, входящей в состав коалиционного правительства Болгарии, Бойко Борисов, которого цитирует государственная телерадиокомпания BNT.

В то же время издание напоминает, что 30 октября компания "Лукойл" объявила, что международный трейдер Gunvor приобретет ее зарубежные активы, а завод в Бургасе нефтяной гигант планировал продавать. Однако покупателей на предприятие пока не нашлось. В январе 2025 года российские СМИ сообщали, что завод в Бургасе оценивают в 2 миллиарда долларов.

Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон, которым регулировались условия продажи активов "Лукойла". Как отмечала пресс-служба президента, болгарскому лидеру не понравилась норма, которая обязывает проводить такие сделки под контролем Государственного агентства национальной безопасности и получать от него письменное заключение о допустимости продажи активов. Однако уже 6 ноября парламент Болгарии, преодолел президентское вето.

НПЗ "Лукойла" в Бургасе обеспечивает до 80% топлива для Болгарии. Его мощность - 8,8 млн тонн. Также он управляет сетью из около 500 АЗС в стране.

22 октября США ввели санкции против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть". После введения новых ограничений "Лукойл" заявил о намерении продать международные активы. Новым владельцем активов стал трейдер Gunvor, одним из основателей которого является близкий к Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко.

Санкции обвалили зарубежную сеть российского "Лукойла". В частности, в Финляндии, где "Лукойл" имеет сеть АЗС Teboil, российская компания столкнулась с отказом банков обслуживать ее операции.

