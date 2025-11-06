Австрия нередко попадает в списки самых красивых стран Европы. И это совершенно неудивительно, ведь эта небольшая по площади страна сочетает в себе невероятный микс роскошной барочной архитектуры и живописной альпийской природы.
Отмеченная престижными наградами тревел-журналист и фотограф Керри Уокер в своем блоге на Lonely Planet назвала 12 лучших мест в Австрии, которые туристам обязательно стоит посетить.
"Представьте себе Австрию, и ваши мысли легко перенесутся к роскошным дворцам и кофейням Вены, белоснежным вершинам Тирольских Альп, романтике реки Дунай и симфониям Моцарта, звучащим в барочных концертных залах Зальцбурга. И если это ваш первый визит, вам, несомненно, захочется увидеть все это, и даже больше. Но эта узкая, окруженная сушей страна таит в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд", – отмечает Уокер.
12 самых красивых мест в Австрии
- Целль-ам-Зее: для любования альпийской дикой природой.
- Вена: для посещения дворцов и культуры.
- Линц: для любителей современного искусства и технологий.
- Зальцбург: для сити-брейка.
- Грац и винные дороги Штирии: для прогулок по виноградникам.
- Брегенцервальд: для зимних видов спорта.
- Инсбрук: для горных приключений.
- Бад-Гастайн: для отдыха на горном курорте.
- Халльштатт и озера Зальцкаммергут: для картинки как в кино.
- Штайр и национальный парк Калькальпен: для приключений вдали от проторенных дорог.
- Санкт-Антон-ам-Арльберг: для опытных лыжников и любителей пешего туризма.
Другие идеи для путешествий по Европе
Как сообщал УНИАН, ранее журнал Condé Nast Traveler представил топ мест Европы, которые стоит посетить в 2026 году. Возглавила его бельгийская столица Брюссель.
Тем временем, швейцарский Цюрих признали лучшим городом Европы для тех, кто хочет проникнуться рождественской атмосферой этой зимой.
