Возглавил рейтинг альпийский городок Целль-ам-Зее.

Австрия нередко попадает в списки самых красивых стран Европы. И это совершенно неудивительно, ведь эта небольшая по площади страна сочетает в себе невероятный микс роскошной барочной архитектуры и живописной альпийской природы.

Отмеченная престижными наградами тревел-журналист и фотограф Керри Уокер в своем блоге на Lonely Planet назвала 12 лучших мест в Австрии, которые туристам обязательно стоит посетить.

"Представьте себе Австрию, и ваши мысли легко перенесутся к роскошным дворцам и кофейням Вены, белоснежным вершинам Тирольских Альп, романтике реки Дунай и симфониям Моцарта, звучащим в барочных концертных залах Зальцбурга. И если это ваш первый визит, вам, несомненно, захочется увидеть все это, и даже больше. Но эта узкая, окруженная сушей страна таит в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд", – отмечает Уокер.

12 самых красивых мест в Австрии

Целль-ам-Зее: для любования альпийской дикой природой. Вена: для посещения дворцов и культуры. Линц: для любителей современного искусства и технологий. Зальцбург: для сити-брейка. Грац и винные дороги Штирии: для прогулок по виноградникам. Брегенцервальд: для зимних видов спорта. Инсбрук: для горных приключений. Бад-Гастайн: для отдыха на горном курорте. Халльштатт и озера Зальцкаммергут: для картинки как в кино. Штайр и национальный парк Калькальпен: для приключений вдали от проторенных дорог. Санкт-Антон-ам-Арльберг: для опытных лыжников и любителей пешего туризма.

