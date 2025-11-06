Новый набор из двух памятных монет подорожал почти в 5 раз.

Некоторые памятные монеты, которые выпустил Национальный банк Украины, стали хитами сразу после старта продаж, и цена на них у коллекционеров взлетела в разы.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев в колонке для портала "Минфин".

По его словам, 28 октября НБУ продавал в своем интернет-магазине такие памятные монеты, как "Обитатели морских глубин" (набор из двух монет) по цене 447 гривень, "Украинский хлопок. Аист - 100" стоимостью 121 гривня и "Украинский хлопок. БПЛА "Vampire" по цене 178 гривень.

"При выходе на сайт ровно в 10 часов утра, в 10:02 я был в очереди на комплект монет "Обитатели морских глубин" под более 9-тысячным номером, а за обеими монетами, посвященными дронам, я оказался в очереди с номерами более 12 и 16 тысяч соответственно. А после 10:15 все эти монеты уже были полностью раскуплены коллекционерами", - отметил Козырев.

Как сообщил аналитик, по состоянию на сейчас набор "Обитатели морских глубин" на специализированных аукционных площадках Украины продается по цене 2150-2350 гривень, то есть рост стоимости составил 4,8 раза.

"Даже если учесть стоимость доставки набора почтовыми операторами (70-80 гривен), и даже учитывая то, что цена на этот набор все же может несколько скорректироваться после дальнейших продаж Нацбанком 11 ноября, - стоимость набора уже вряд ли просядет до уровня 1 600-1 700 гривень за комплект. То есть это все равно как минимум в около 4 раза будет выше, чем первоначальные вложения инвестора", - говорит Козырев.

Что касается других двух монет, то "Украинский хлопок. Аист - 100" подорожала в 2,4 раза до 434 грн, а "Украинский хлопок. БПЛА "Vampire" - в 2,5 раза до 651 грн.

Монеты НБУ - как выгодно купить

При этом аналитик приводит правила приобретения монет для начинающих нумизматов. В частности, Козырев напоминает, что приобретенные монеты нельзя вынимать из капсул, поскольку это может снизить их коллекционную стоимость за счет возможных следов, потемнений, случайных царапин и тому подобное.

"Лучше собирать какую-то тематическую коллекцию - она всегда будет стоить дороже. Или собирать хронологию памятных монет по годам выпуска", - советует эксперт.

Отдельные редкие позиции памятных монет, даже из нейзильбера, при отсутствии хотя бы начального опыта в нумизматике стоит покупать "с рук" только с опытным и грамотным товарищем, рекомендует аналитик. По его словам, различные подделки редких позиций (как совсем некачественные, так и достаточно профессиональные) встречаются довольно часто.

Памятные монеты - другие новости

3 ноября Национальный банк сообщил о введении в обращение новой памятной монеты "Год Лошади", посвященной тому, что по китайской астрологии 2026 год пройдет под знаком Огненной (Красной) Лошади. Номинал монеты - 5 гривень, а тираж составляет 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

В октябре НБУ выпустил набор из двух памятных монет "Обитатели морских глубин", посвященные раку-отшельнику и бычку-кругляку. Монеты выпущены в качестве напоминания о ценности Черного и Азовского морей как неотъемлемой части природного наследия Украины.

