Россиянин в РФ отбывал наказание в тюрьме за кражи, а потом пошел воевать в Украину.

Военный РФ Дмитрий Курашов, который расстрелял украинского военнопленного на Запорожском направлении, получил пожизненный срок заключения, сообщила Служба безопасности Украины.

"Это первый приговор в истории Украины, когда оккупант получил такой срок именно за расстрел воина Сил обороны", - сказано в сообщении СБУ в Telegram. Как установило расследование, 27-летний гражданин РФ Курашов ранее отбывал наказание в российской тюрьме за кражи, а в ноябре 2023 года подписал контракт с минобороны РФ в обмен на амнистию.

В СБУ отмечают, что в рядах вражеской армии его назначили стрелком штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ.

Видео дня

Отмечается, что 6 января 2024 года Курашов вместе с другими оккупантами атаковал украинских защитников в районе поселка Приютное. "Во время штурма россиянин расстрелял в упор воина ВСУ, который в ходе боестолкновения сдался в плен, когда потратил на отражение вражеского наступления весь боекомплект", - сообщили в СБУ. При этом установлено, что Курашов произвел по украинцу прицельные выстрелы из автомата Калашникова и от полученных ранений военный ВСУ погиб на месте.

В сообщении также сказано, что в этот же день воины Сил обороны выбили оккупантов с занятых позиций, взяли в плен Курашова и четырех его сослуживцев как единственных уцелевших.

На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал Курашова виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Ситуация с расстрелами украинских военных, которые сдаются в плен

Как сообщал УНИАН, начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов отмечал, что, начиная с ноября 2023 года количество расстрелов российскими оккупантами украинских военных, которые сдаются в плен, возросло. Больше всего таких фактов фиксируют в Донецкой и Запорожской областях.

По его словам, в 2024 году такие случаи стали массовыми.

По мнению Белоусова, увеличение количества казней украинских пленных инициировано высшим руководством вооруженных сил РФ и имеет целью запугивание и психологическое воздействие.

Вас также могут заинтересовать новости: