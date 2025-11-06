Актриса отметила, что из-за публичных оскорблений некоторое время находилась в депрессии.

Популярная британская актриса Милли Бобби Браун, наиболее известная по роли Одиннадцать в сериале Netflix "Очень странные дела", ответила на упреки о том, что она выглядит не на свой возраст. Звезда эмоционально отреагировала на оскорбления, которые распространяются по сети.

21-летнюю актрису часто засыпают претензиями, вроде: "О Боже, что она сделала со своим лицом? Почему она стала блондинкой? Она выглядит на 60 лет!" В интервью британскому Vogue Милли отреагировала на это и отметила, что ей неприятно читать подобное, особенно от журналистов ведущих мировых СМИ:

"Я уважаю журналистику. Мне нравится читать статьи о моих любимых личностях и узнавать, чем они занимаются. Я понимаю, что существуют папарацци, даже если это вмешательство в личную жизнь, даже если мне это не нравится - я знаю, что это ваша работа... Но не критикуйте меня с самого начала в своих заголовках".

По словам Бобби Браун, именно подобные комментарии и статьи порождают комплексы у молодых девушек.

Видео дня

"Это неправильно и это издевательство, особенно над молодыми девушками, которые только начинают свою карьеру в этой области и уже ставят под сомнение все, что с ней связано", - подчеркнула актриса.

Бобби Браун также вспомнила, как "была в депрессии и плакала каждый день". Тогда ей помогла справиться с тревогой певица Сабрина Карпентер, которая посоветовала совсем не обращать внимание на хейт. По словам Милли, это не стало чем-то новым для нее, но услышать слова поддержки от другого известного человека было очень ценно.

К слову, недавно 21-летняя Милли Бобби Браун впервые стала мамой, усыновив ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: