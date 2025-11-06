Представители крупнейшего военного альянса на планете дальше западных регионов Украины не заезжают, говорят в Херсонской ОГА.

Приезд в Херсон персоны такого уровня как известная актриса Анджелина Джоли - это очень важно. Об этом заявил заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире "Мы Украина".

"Женщины, особенно такого уровня, которые приезжают в Херсон, - это очень для нас чувственно, и мы понимаем, какая это помощь", - сказал он.

По его словам, даже представители НАТО собираются где-то в западной части Украины, в условно безопасных зонах.

"А такие женщины, как Анджелина Джоли, могут позволить себе поехать в такой опасный город, как Херсон. Приезжать сюда - это очень важно. И насколько я знаю, она посетила детскую больницу, посетила несколько других больниц, пообщалась с детьми. Мы очень благодарны за это, за то, что такие люди приезжают, потому что иногда кажется, что о нас забыли, но мы видим, что нет. И, я думаю, что после ее визита намного увеличится и помощь, и упоминания о Херсоне", - пояснил Толоконников.

Визит Анджелины Джоли в Херсон

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Джоли посетила украинский Херсон. Звезда побывала в медучреждениях города, в частности, была в роддоме и детской больнице. Визит был организован в рамках программы благотворительной помощи.

Во время визита начальник Херсонской МВА вручил актрисе памятный коин "Херсон". На нем изображена стела на въезде в город и площадь Свободы, где херсонцы собирались на митинги во время оккупации.

Это событие несколько омрачил скандал с задержанием на блок-посту одного из мужчин, которые супружествовали актрису. Гражданина Украины, который был водителем в кортеже, забрали в территориальный центр комплектования для выяснения статуса военнообязанного. Оказалось, что он является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет.

