В столице ожидается около +12°.

В пятницу, 7 ноября, в Киеве ожидается солнечный и теплый как для ноября день. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +6°...+7°, а в течение дня воздух прогреется до +10°...+12°. Ожидается ясная погода с большим количеством солнца. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Атмосферное давление совсем немного пониженное, 753-754 мм ртутного столба.

Погода 7 ноября - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +12°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Тернополе 7 ноября ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями , ночью +2°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +2°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+11°.

В Одессе 7 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +15°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +11°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +4°...+16°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +12°.

