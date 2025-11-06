Мы начинаем видеть любовь не сквозь розовые очки, а как путь трансформации.

С 6 по 30 ноября Венера пройдет по знаку Скорпиона. Этот транзит обещает серьезные перемены в личной жизни, особенно для четырех знаков Зодиака, которым предстоит пережить мощный всплеск чувств и осознать, что значит любовь на новом уровне, пишет YourTango.

Хотя Венера в Скорпионе считается в положении изгнания, ее влияние не стоит недооценивать. После мягкой и гармоничной энергии Венеры в Весах, когда отношения развивались легко и естественно, Скорпион приносит интенсивность, правду и очищение. Мы начинаем видеть любовь не сквозь розовые очки, а как путь трансформации - со всеми тенями, искренностью и страстью.

Этот транзит может стать временем испытаний, когда вскроются скрытые сомнения, но именно благодаря этому придет возможность освободиться от старых моделей поведения. К 26 ноября, когда Венера образует аспекты с Юпитером и Сатурном, появится ясность и уверенность в чувствах, а отношения получат шанс перейти на новый уровень доверия и зрелости. Для четырех знаков этот период станет особенно судьбоносным.

Скорпион

Для Скорпионов Венера принесет осознание того, насколько важна эмоциональная близость. Возможно, прошлые отношения напомнят о себе, заставив вас задуматься о том, что вы готовы отпустить, а что - сохранить. В этот период важно не бояться уязвимости и позволить себе быть честным с партнером.

Венера поможет освободиться от старых травм, укрепить связи и привлечь новых людей, если вы одиноки. Середина месяца станет временем внутреннего исцеления и восстановления веры в любовь. Также этот транзит укрепит вашу решимость в работе и учебе - вы почувствуете прилив вдохновения и желание действовать. Поддержка Сатурна к концу ноября даст вам уверенность в будущем.

Телец

Для Тельцов Венера активирует сектор партнерства, делая отношения главным фокусом месяца. Это период, когда любовь становится зеркалом, в котором отражаются личные ценности и границы. Уже в начале ноября возможны моменты напряжения, когда придется пересмотреть старые модели взаимодействия, но именно это приведет к росту.

Вы будете внимательны к деталям, легко замечая фальшь и неискренность. Венера добавит вам дипломатичности и поможет выстраивать отношения на доверии. К концу месяца влияние Сатурна сделает вас спокойнее и устойчивее. Существующие связи укрепятся, а новые - начнутся с ощущением серьезности и стабильности. В делах и карьере Венера подарит уверенность и харизму, открывая новые возможности.

Лев

Венера в Скорпионе затронет домашний сектор Львов, делая акцент на семье, уюте и эмоциональной стабильности. После 8 ноября, когда напряжение спадет, вы почувствуете тепло и благодарность за тех, кто рядом. Отношения с близкими станут глубже, а атмосфера дома - гармоничнее.

Этот транзит поможет вам отпустить старые обиды и укрепить доверие с теми, кто действительно важен. Также Венера принесет вдохновение и внутреннее равновесие, что благоприятно скажется на работе и творческих проектах. Юпитер подарит чувство поддержки, а Сатурн - понимание, что любовь начинается с заботы и верности себе.

Водолей

С 6 ноября для Водолеев начинается период внутреннего роста и признания в профессиональной сфере. Венера в Скорпионе пробуждает желание доказать, что вы достойны лучшего, а также помогает наладить отношения с коллегами и партнерами. В начале транзита возможна нестабильность, но она вскоре сменится уверенностью и вдохновением.

Ваши лидерские качества станут заметнее, а окружение начнет доверять вашему мнению. Венера может принести важные знакомства и шансы для продвижения вперед. К концу месяца, при соединении с Юпитером, вы ощутите прилив уверенности и внутренней силы. Любовь в это время становится источником мотивации - она не мешает целям, а помогает их достигать.

