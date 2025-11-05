Чтобы квашеная капуста получилась сочной и хрустящей, учитывайте фазы Луны при квашении.

Полезная квашеная капуста получится гораздо вкуснее, если перед приготовлением заглянуть в лунный календарь. Многие кулинары верят, что Луна влияет на результат квашения. Наши предки заметили, что в определенные фазы спутника блюдо совсем не получается. Чтобы работа не пошла насмарку, стоит запомнить, когда квасить капусту в ноябре.

Когда квасить капусту по лунному календарю

После многолетних наблюдений люди пришли к выводу, что вкусовые качества блюда зависят от текущей фазы спутника. К примеру, в период убывания Луны капуста получается слишком мягкой и кислой, а роста - хрустящей. Неудачными для квашения являются полнолуние и новолуние. Считается, что приготовленный в такие даты овощ будет горчить и быстро испортится.

Идеальными днями, когда лучше квасить капусту, являются периоды растущей луны, а также 4-6 дни после полнолуния. Именно такие даты рекомендуется выбирать, что сделать упругую, аппетитную заготовку, которая простоит свежей много месяцев.

Лунный календарь на ноябрь 2025 указывает, что растущая луна будет с 1 по 4 ноября, полнолуние - 5 ноября, убывающая - с 6 по 19 число, новолуние - 20 числа. Затем с 21 по 30 число Луна снова растет.

Таким образом мы можем выделить лучшие дни для приготовления в этом месяце:

когда лучше всего готовить блюдо - 9-11, 22, 25, 27-30 число;

когда можно квасить капусту при желании - 7, 10, 12, 17, 21, 23-24, 26 число.

когда категорически нельзя делать заготовку - 5, 11, 13, 20 число.

Народная мудрость также содержит рекомендации для хозяек. Принято считать, что для процедуры не подходят пятница и суббота - овощ получится слишком кислым и быстро испортится. А в воскресенье церковь запрещает любую работу.

Подходящими днями недели, когда в ноябре квасить капусту, считаются понедельник, вторник и четверг. Верования наших предков гласят, что именно так консервация получится идеальной по вкусу. Поэтому среди удачных дат стоит обратить внимание на эти дни.

Существует ещё одна примета - квасить овощи обязательно нужно в хорошем настроении. Если у кулинара на душе тяжелые мысли, то заготовка точно не получится и приготовление стоит отложить.

