Либералов в России не осталось, а силовикам надо где-то ловить "внутренних врагов", чтобы оправдывать свое существование.

Репрессивная система в России уже расправилась с противниками путинского режима и войны с Украиной в частности. Теперь система взялась за уничтожение сторонников режима и войны, которые чем-то не угодили власти или ее приспешникам. Об этом пишет The Guardian, рассказывая о недавних громких случаях репрессий.

Издание отмечает, что в предыдущие годы российское государство использовало закон об "иностранных агентах", чтобы затыкать рот оппозиционным спикерам. Однако недавно этот статус был присвоен прокремлевскому политическому аналитику Сергею Маркову и Z-блогеру и активисту Роману Алехину.

Также в России существует такое явление, как официальный список "террористов и экстремистов". В прошлом в него вносили тех противников режима, кого считали особенно опасными для Кремля. Например, в этот список в свое время попали многие представители команды оппозиционера Алексея Навального, которые вели антикоррупционные расследования. Однако на днях официально "террористкой и экстремисткой" объявили Z-блогера Татьяну Монтян, которая предала Украину и перешла на российскую сторону.

Истинные причины репрессий

К каждому из этой тройки у путинского режима были свои претензии, но, как пишет The Guardian, в совокупности эти случаи говорят о новой тенденции в России: теперь зачищают не только инакомыслящих, но и сторонников режима - в рамках подковерной борьбы между различными фракциями внутри системы.

"Сначала они преследовали антивоенные голоса. Теперь их не осталось, а репрессивную машину невозможно остановить", - говорит российский политолог Екатерина Шульман.

По ее словам, репрессии против пропагандистов являются частью внутренней борьбы между двумя лагерями. Профессиональные пропагандисты, тесно связанные с министерством обороны и Кремлем, находятся в остром конфликте с неорганизованным движением ультранационалистических сторонников войны, известным как Z-блогеры, или "милитаристы".

Z-блогеры активно поддерживают саму идею войны и уничтожения Украины, но часто выражают недовольство тем, что российская армия убивает украинцев недостаточно эффективно да еще и с большими потерями для себя. И хотя стратегически "милитаристы" являются союзниками Кремля в войне с Украиной, для такого авторитарного режима, как в России, опасной представляется любая гражданская самоорганизация, даже вроде бы лояльная, говорит Шульман.

Репрессии ради репрессий

Российские оппозиционеры, бежавшие за пределы России, не скрывают горькой иронии от того, что "милитаристы", которые в прошлом радовались репрессиям против "либералов", вдруг обнаружили, что правосудие в России избирательное и что буквально любого могут посадить без причины.

Шульман ожидает дальнейших арестов "милитаристов". Поскольку "либералов" в России почти не осталось, репрессивный аппарат неизбежно будет искать и находить новых внутренних врагов, считает она.

"Российский репрессивный аппарат должен выполнять свои квоты. Машина должна продолжать сама себя кормить", - сказала политолог.

Российские пропагандисты разбогатели на войне

Как писал УНИАН, несмотря на рецессию в российской экономике, доходы ведущих пропагандистов выросли. Например, печально известная Ольга Скабеева получает около 23 тыс. долларов в месяц, тогда как до начала вторжения зарабатывала около 16 тыс. долларов.

И она не одна такая. Увеличение доходов коснулось и руководителей государственных медиахолдингов. Глава ВГТРК Олег Добродеев официально получает 8,7 тыс. долларов в месяц, но раз в квартал получает дополнительные 189 тыс. долларов от связанных структур. Академические выплаты аналогичного размера получает и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, а руководитель НТВ Алексей Земский, как выяснили журналисты, зарабатывает около 214 тыс. долларов в месяц.

