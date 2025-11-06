Операторы дронов - это другая каста, к которой россияне относятся совсем иначе, заявил Максим Белоусов.

Российские оккупанты, несмотря на плохо обученных, имеют и хорошо подготовленных солдат, это, в частности, операторы беспилотных систем. Об этом в эфире "Армия TV" рассказал Максим Белоусов, начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

По его словам, на позиции операторов дронов ("гнезда") идет постоянная охота.

"Когда мы атаковали такие "гнезда", то видели, что об этих пилотах заботятся. Мы видели даже, что кто-то выходил им помогать, сопровождали их ко второму блиндажу, чтобы они не погибли. И если обычных пехотинцев они могут бросать на мясо, то операторы дронов - это другая каста, к которой они относятся совсем иначе", - отметил Белоусов.

Он также рассказал, что на Лиманском направлении ситуация остается сложной. Напротив позиций Сил обороны Украины фиксируют огромное количество живой силы противника.

Военный отметил, что враг активно использует свои беспилотники, такие как "Молния", "Куб" и "Ланцет". Кроме того, Белоусов рассказал, что в дополнение к активности беспилотной компоненты продолжаются "пресловутые" штурмы малыми группами, на мотоциклах. А когда у них заканчиваются мотоциклы, то они могут приседать на электронные скутеры.

Россияне рвутся в Лиман - что известно

Как сообщал УНИАН, ситуация под Лиманом сейчас похожа на то, что происходит с Покровском, поскольку в наступлении принимает большое количество живой силы противника, российские группы пытаются просочиться в город.

Военный из 115-й бригады ВСУ с позывным "Оникс" рассказал, что враг пытается прорваться к железнодорожному вокзалу. Он отметил, что если россиянам удастся прорваться на Лиманском направлении, они будут пытаться окружить Краматорск.

