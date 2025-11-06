Нежные сырники для многих украинцев являются любимым вариантом завтрака. Обычно их готовят на сковороде, но это занимает немало времени. Чтобы нажарить гору изделий, придется потратить больше часа. Другое дело - сырники в духовке. Запеченные на противне лакомства получаются не менее пышными и хрустящими, а усилий требуют минимум. И все это без капли масла.
Простые сырники в духовке - рецепт классики
Для приготовления берите сухой сыр жирностью около 5-9%. Если в продукте много сыворотки, то сначала ее нужно отжать руками.
Вам понадобятся такие продукты:
- четыреста граммов творога;
- сто граммов муки;
- два крупных яйца или одно маленькое;
- две столовые ложки сахара;
- щепотка соды или разрыхлителя.
Также для выпекания подготовьте силиконовый коврик или формочки, стеклянную или чугунную посуду, либо смазанный маслом противень. Не стоит выпекать на пергаменте - такие сырники часто прилипают.
Духовку включите разогреваться до 180°. Творог смешайте с яйцом, мукой, разрыхлителем, сахаром. По желанию добавьте курагу или изюм. Из массы вылепите шарики и приплюсните. Обваляйте в муке и выложите в форму для выпечки.
Выпекайте изделия 10-20 минут, затем переверните и пеките еще 10 минут. Чтобы получились особенно нежные и пышные сырники в духовке, рекомендуется перетереть творог через сито, а во время выпечки поставить под форму противень с водой.
Соленые сырники - рецепт в духовке
Рецепт понравится тем, кто не любит сладкое. Без сахара блюдо не будет расплываться. Подавать изделия рекомендуется с шинкой или соленым лососем, хотя они вкусные и сами по себе.
Подготовьте такие продукты:
- пятьсот граммов творога;
- сто двадцать граммов муки;
- одно яйцо;
- щепотка соли;
- пучок зелени.
Творог разомните вилкой в мелкую крошку. Добавьте яйцо, измельченную зелень, соль. Всыпьте муку - ее может понадобиться больше или меньше в зависимости от качества творога. Смешайте однородное тесто и слепите из него сырники.
Выложите блюдо на смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180° духовке. Время приготовления может отличаться, но в среднем требуется по 15 минут с каждой стороны.
Вместо муки вы также можете сделать сырники в духовке с манкой. Такие изделия получаются более пышными и рассыпчатыми.