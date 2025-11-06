В духовке получаются нежные внутри и хрустящие снаружи сырники.

Нежные сырники для многих украинцев являются любимым вариантом завтрака. Обычно их готовят на сковороде, но это занимает немало времени. Чтобы нажарить гору изделий, придется потратить больше часа. Другое дело - сырники в духовке. Запеченные на противне лакомства получаются не менее пышными и хрустящими, а усилий требуют минимум. И все это без капли масла.

Простые сырники в духовке - рецепт классики

Для приготовления берите сухой сыр жирностью около 5-9%. Если в продукте много сыворотки, то сначала ее нужно отжать руками.

Вам понадобятся такие продукты:

четыреста граммов творога;

сто граммов муки;

два крупных яйца или одно маленькое;

две столовые ложки сахара;

щепотка соды или разрыхлителя.

Также для выпекания подготовьте силиконовый коврик или формочки, стеклянную или чугунную посуду, либо смазанный маслом противень. Не стоит выпекать на пергаменте - такие сырники часто прилипают.

Духовку включите разогреваться до 180°. Творог смешайте с яйцом, мукой, разрыхлителем, сахаром. По желанию добавьте курагу или изюм. Из массы вылепите шарики и приплюсните. Обваляйте в муке и выложите в форму для выпечки.

Выпекайте изделия 10-20 минут, затем переверните и пеките еще 10 минут. Чтобы получились особенно нежные и пышные сырники в духовке, рекомендуется перетереть творог через сито, а во время выпечки поставить под форму противень с водой.

Соленые сырники - рецепт в духовке

Рецепт понравится тем, кто не любит сладкое. Без сахара блюдо не будет расплываться. Подавать изделия рекомендуется с шинкой или соленым лососем, хотя они вкусные и сами по себе.

Подготовьте такие продукты:

пятьсот граммов творога;

сто двадцать граммов муки;

одно яйцо;

щепотка соли;

пучок зелени.

Творог разомните вилкой в мелкую крошку. Добавьте яйцо, измельченную зелень, соль. Всыпьте муку - ее может понадобиться больше или меньше в зависимости от качества творога. Смешайте однородное тесто и слепите из него сырники.

Выложите блюдо на смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180° духовке. Время приготовления может отличаться, но в среднем требуется по 15 минут с каждой стороны.

Вместо муки вы также можете сделать сырники в духовке с манкой. Такие изделия получаются более пышными и рассыпчатыми.

