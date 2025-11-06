Этот компактный кроссовер начали производить в 1994 году.

В рейтинге самых продаваемых моделей в мире в 2025 году уверенно доминирует компактный кроссовер Toyota RAV4. Об этом сообщает Focus2Move.

Согласно новым данным, с начала года до сентября Toyota RAV4 продемонстрировала рост на 1,5%, тогда как, например, продажи Tesla Model Y обвалились на 11,2%.

Падение наблюдается и в случае с Toyota Corolla, хотя эта модель все еще занимает вторую позицию в рейтинге. В целом японский автопроизводитель более чем уверенно чувствует себя на мировом рынке.

ТОП-10 самых популярных автомобилей года:

Toyota RAV4 (+1,5%); Toyota Corolla (-8,2%); Tesla Model Y (-11,2%); Ford F-Series (+12%); Honda CR-V (+0,5%); Chevrolet Silverado (+2,8%); Toyota Camry (+11,9%); Hyundai Tucson (+3,4%); Toyota Hilux (+0,8%); Kia Sportage (+0,8%).

Украинский авторынок - последние новости

Ранее стало известно, что в октябре на первую регистрацию подали 25,6 тысячи подержанных легковых авто, привезенных из-за рубежа. Это на 8,4% больше относительно сентября 2025-го и почти на 54% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщалось, что в октябре на внутреннем рынке страны сервисные центры МВД зарегистрировали 77,8 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых авто.

Отметим, что в обоих сегментах рынка лидером выступает Volkswagen. Особым спросом у украинцев пользуются модели Volkswagen Passat и Volkswagen Golf.

