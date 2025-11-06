В рейтинге самых продаваемых моделей в мире в 2025 году уверенно доминирует компактный кроссовер Toyota RAV4. Об этом сообщает Focus2Move.
Согласно новым данным, с начала года до сентября Toyota RAV4 продемонстрировала рост на 1,5%, тогда как, например, продажи Tesla Model Y обвалились на 11,2%.
Падение наблюдается и в случае с Toyota Corolla, хотя эта модель все еще занимает вторую позицию в рейтинге. В целом японский автопроизводитель более чем уверенно чувствует себя на мировом рынке.
ТОП-10 самых популярных автомобилей года:
- Toyota RAV4 (+1,5%);
- Toyota Corolla (-8,2%);
- Tesla Model Y (-11,2%);
- Ford F-Series (+12%);
- Honda CR-V (+0,5%);
- Chevrolet Silverado (+2,8%);
- Toyota Camry (+11,9%);
- Hyundai Tucson (+3,4%);
- Toyota Hilux (+0,8%);
- Kia Sportage (+0,8%).
Украинский авторынок - последние новости
Ранее стало известно, что в октябре на первую регистрацию подали 25,6 тысячи подержанных легковых авто, привезенных из-за рубежа. Это на 8,4% больше относительно сентября 2025-го и почти на 54% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
Также сообщалось, что в октябре на внутреннем рынке страны сервисные центры МВД зарегистрировали 77,8 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых авто.
Отметим, что в обоих сегментах рынка лидером выступает Volkswagen. Особым спросом у украинцев пользуются модели Volkswagen Passat и Volkswagen Golf.