Танцовщица рассказала, что продолжает улучшать свое тело.

Жена хореографа Евгения Кота, танцовщица Наталья Татаринцева, рассказала, удалось ли ей окончательно вернуться к форме, в которой она была до беременности. Звезда поделилась, что делает для улучшения фигуры.

В своем блоге в Instagram Наталья затронула тему похудения и призналась, удалось ли ей привести свою фигуру к идеалу после родов.

"Я уже вернулась в свою форму до беременности и даже пошла дальше, строя другие формы. Это уже не секрет, что я хочу большие бедра и ягодицы. Это и для картинки, и лучше держит спину в тонусе", - рассказала танцовщица.

Татаринцева также отметила, что принимает свое тело в любых проявлениях, но при этом не забывает о нем заботиться. Даже после рождения ребенка женщина занимается любимыми делами - продолжает танцевать и выполняет тренировки.

"Тело - это история. У каждой - своя. Оно меняется, растет, переживает, дышит, помнит прикосновения, объятия, беременности, тренировки, танцы, болезни и победы. Его не надо исправлять под чужие стандарты. Его надо слышать", - подчеркнула Наталья.

Напомним, что Наталья Татаринцева и Евгений Кот воспитывают маленькую дочь Лелю. Пара долго не могла иметь детей. Недавно танцовщица рассказала, как ей все же удалось забеременеть, несмотря на диагноз бесплодие.

