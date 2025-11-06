Государственное бюро будет заниматься расследованием по факту превышения служебных полномочий.

Предварительно речь идет о 16 миллионах гривен, с которыми один из руководителей следственного отдела Дарницкого управления полиции Киева Юрий Рыбянский исчез с рабочего места, заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Она подчеркнула, что ГБР будет заниматься расследованием этого дела. "Могу на эту минуту только подтвердить, что действительно Государственное бюро будет заниматься расследованием по факту превышения служебных полномочий одним из руководителей следственного отдела Дарницкого управления полиции", - сказала Сапьян в эфире телемарафона.

При этом добавила, что полицейский действительно исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственным. Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования. Но ориентировочно речь идет о более 16 млн гривен и преимущественно эта сумма была в долларах США.

Видео дня

Ситуация с Рыбянским - что известно

Как сообщал УНИАН, начальник отделения Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции Киева Юрий Рыбянский не вышел на службу и не выходил на связь.

Отдел коммуникации полиции Киева отмечал, что сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший").

Речь шла о том, что Рыбянский был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств - из Дарницкого управления полиции из камеры хранения исчезли 400 тысяч долларов.

Впоследствии полиция Киева заявила, что Юрий Рыбянский был задержан в Ровенской области.

Вас также могут заинтересовать новости: