World of Tanks Blitz вышел на Nintendo Switch

Командная многопользовательская онлайн-игра World of Tanks Blitz вышла на Nintendo Switch. Версия для гибридной консоли получит эксклюзивный контент и будет поддерживать кроссплатформенную игру.

Как сообщили в Wargaming, мобильная версия World of Tanks стала первым проектом компании на консоли Nintendo.

Трейлер World of Tanks Blitz для Nintendo Switch

"World of Tanks Blitz — первый продукт Wargaming, который выходит на платформе Nintendo. Благодаря этому легендарный танковый геймплей станет доступным для еще более широкой аудитории. Nintendo Switch не только дает возможность играть где угодно, но и отличается высоким уровнем графики. Все это как нельзя лучше подходит World of Tanks Blitz", — говорит продуктовый директор World of Tanks Blitz, Андрей Рябовол.