World of Tanks Blitz вышел на Nintendo Switch

Игра будет поддерживать кроссплатформу, а пользователи получат в подарок золото, танк и 3 дня премиум-аккаунта.

Командная многопользовательская онлайн-игра World of Tanks Blitz вышла на Nintendo Switch. Версия для гибридной консоли получит эксклюзивный контент и будет поддерживать кроссплатформенную игру.

Как сообщили в Wargaming, мобильная версия World of Tanks стала первым проектом компании на консоли Nintendo.

Трейлер World of Tanks Blitz для Nintendo Switch

"World of Tanks Blitz — первый продукт Wargaming, который выходит на платформе Nintendo. Благодаря этому легендарный танковый геймплей станет доступным для еще более широкой аудитории. Nintendo Switch не только дает возможность играть где угодно, но и отличается высоким уровнем графики. Все это как нельзя лучше подходит World of Tanks Blitz", — говорит продуктовый директор World of Tanks Blitz, Андрей Рябовол.

Разработчики также рассказали, что владельцы аккаунтов Wargaming.net смогут перенести свой прогресс и накопленное внутриигровое имущество на Nintendo Switch.

Владельцы консоли Switch получат для World of Tanks Blitz подарки:

Уникальный аватар;

1000 единиц золота;

3 дня премиум-аккаунта;

Американский средний танк II уровня T2 Medium;

Забрать подарочный набор пользователи смогут во внутриигровом магазине до 9 сентября.

В Wargaming также подчеркнули, что для игры в World of Tanks Blitz пользователям не понадобится подписка Nintendo Switch Online.

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Автор: Сергей Коршунов