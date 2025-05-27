В Steam начался фестиваль "Зомби против вампиров", на котором отдаются игры про нежить и кровопийц по очень хорошим ценам. Акция продлится до 2 июня.
Среди самых интересных предложений на распродаже - The Last of Us Part 1 с 50% скидкой, ремастеры Legacy of Kain и уже классические игры про зомби, вроде Left 4 Dead или Dying Light, практически за бесценок.
- The Last of Us Part 1 - 849 гривен (-50%)
- DayZ - 599 гривен (-50%)
Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition - 346 гривен (-67%)
Left 4 Dead - 22 гривны (-90%)
Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered - 390 гривен (-35%)
Vampyr - 169 гривен (-80%)
The Evil Within - 130 гривен (-75%)
Evil West - 314 гривен (-70%)
Dead Island 2 - 533 гривны (-60%)
F.E.A.R. 2: Project Origin - 45 гривен (-80%)
Ранее мы рассказывали, что Valve опубликовала календарь всех распродаж в Steam на 2025 год. Осенняя распродажа в этом году пройдёт раньше, чем обычно.