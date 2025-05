Акция продлится до 2 июня.

В Steam начался фестиваль "Зомби против вампиров", на котором отдаются игры про нежить и кровопийц по очень хорошим ценам. Акция продлится до 2 июня.

Среди самых интересных предложений на распродаже - The Last of Us Part 1 с 50% скидкой, ремастеры Legacy of Kain и уже классические игры про зомби, вроде Left 4 Dead или Dying Light, практически за бесценок.

The Last of Us Part 1 - 849 гривен (-50%)

DayZ - 599 гривен (-50%)

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition - 346 гривен (-67%)

Left 4 Dead - 22 гривны (-90%)

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered - 390 гривен (-35%)

Vampyr - 169 гривен (-80%)

The Evil Within - 130 гривен (-75%)

Evil West - 314 гривен (-70%)

Dead Island 2 - 533 гривны (-60%)

F.E.A.R. 2: Project Origin - 45 гривен (-80%)

Ранее мы рассказывали, что Valve опубликовала календарь всех распродаж в Steam на 2025 год. Осенняя распродажа в этом году пройдёт раньше, чем обычно.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: