Точной даты выхода у нее все еще нет, но можно пощупать демо-версию.

Издатель THQ Nordic и студия Alkimia Interactive похвалились достижением ремейка первой "Готики". Игра еще не вышла, но при этом уже преодолела отметку в миллион добавлений в список желаемого в Steam.

Теперь ремейк легендарной ролевой игры находится на 22-м месте в топе самых желанных игр на площадке Valve. В украинском Steam у игры 18 место в этом же топе.

Заодно разработчики напомнили, что все желающие могут оценить демо-версию Gothic Remake в Steam. Тем более что совсем недавно студия обновила демку, основываясь на пожеланиях игроков.

Видео дня

Известно, что демонстрация не станет частью игры. Игроки познакомятся с одним из второстепенных персонажей и узнают, что происходило до событий "Готики". В демо можно оценить мир, механику и атмосферу ремейка.

Ремейк Gothic — основные подробности

Действия игры разворачиваются в фэнтезийном мире, где люди воюют с орками. В марте этого года оригинальной игре стукнуло 24 года.

Разработчики ремейка усовершенствовали едва ли не все аспекты оригинала, включая боевую систему, живой мир и современную графику на базе Unreal Engine 5. А вот сюжет останется прежним.

В целом ремейк должен быть верным оригиналу, что удовлетворит старых фанатов.

Релиз Gothic Remake состоится позже в этому году. Но точную дату авторы пока еще не назвали. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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