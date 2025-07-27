Жир и нагар с проблемных деталей плиты отвалится сам.

Чистая плита - мечта любой хозяйки, которая часто остается недостижимой. Все потому, что как бы аккуратно мы ни готовили, все равно капли жира попадают на поверхности, а мыть их сразу получается не у всех. Если вы попали в список тех, кто затеял уборку, узнайте, как очистить ручки у плиты народными средствами и не мучиться.

Как почистить ручки газовой плиты - простые способы

В Украине есть хозяйки, которые не хотят пользоваться покупными химическими средствами, хотя это очень удобно. Нет ничего проще, чем открыть бутылку, налить гель или крем на грязную поверхность и подождать. Однако народные средства все равно очень популярны, ведь экологичные ингредиенты безопаснее для человека, чем любая качественная "химия". Есть несколько вариантов, как очистить ручки газовой плиты от жира практически моментально.

Однако прежде чем заниматься чисткой, важно правильно снять ручки. Универсальный метод - выключить плиту, подождать, пока она остынет, если до этого что-то готовили. Затем взяться за ручку, нажать на нее и немного повернуть против часовой стрелки. Вы увидите, как деталь "отойдет", ее можно будет легко вытащить. На некоторых моделях плит ручки, чтобы достать, вращать не нужно - достаточно просто нажать на них.

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Итак, первый вариант, чем отчистить ручки у плиты - использовать раствор из уксуса и воды. Подготовьте детали, замочив их в смеси из указанных ингредиентов в пропорции 1:1 на 20 минут. Затем достаньте, посыпьте пищевой содой и потрите старой зубной щеткой. В конце не забудьте промыть ручки под проточной водой.

Второй вариант - смесь из нашатыря и мыла. Работать с таким раствором лучше в маске, чтобы не вдыхать пары аммиака. В литре теплой воды растворите одну чайную ложку нашатыря и одну столовую ложку жидкого мыла. Также можно использовать хозяйственное, тогда эффект будет сильнее. В смесь опустите ручки, подождите 15-20 минут, затем достаньте их, потрите мягкой губкой и ополосните под водой.

На финальном этапе можно дополнительно отполировать ручки с помощью того же раствора из уксуса и воды, только пропорция теперь должна быть 2:1 (2 части уксуса на 1 часть воды). В такой смеси обмакните тряпку и просто отполируйте детали плиты до блеска.

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