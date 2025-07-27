Чтобы в августе не потерять отсрочку, имея законные основания, нужно проверить Резерв+.

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин, но есть категории украинцев, которые не подлежат призыву. Для этого нужно иметь законные основания, например, инвалидность или необходимость ухода за больным родственником. Мы разобрались, как работает отсрочка от мобилизации по новому закону, и почему тысячи мужчин могут потерять её 7 августа 2025 года.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

На данный момент в Украине не призывают в армию мужчин, у которых есть для этого уважительные основания и возможность документально их подтвердить. Чтобы воспользоваться своим законным правом, нужно обращаться в военкомат.

Список категорий, кто имеет право на отсрочку, не менялся на протяжении 2025 года. Не ожидается изменений и в ближайшее время. Сейчас действуют такие виды временного освобождения от мобилизации:

Видео дня

По состоянию здоровья . Лица с инвалидностью не подлежат призыву не зависит от группы. Также это касается всех мужчин, освобожденных с российского плена.

. Лица с инвалидностью не подлежат призыву не зависит от группы. Также это касается всех мужчин, освобожденных с российского плена. По профессии . Работники наиболее важных для украинской экономики сфер могут оформить бронь от мобилизации.

. Работники наиболее важных для украинской экономики сфер могут оформить бронь от мобилизации. Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам . Предоставляется отцам троих несовершеннолетних детей (но только при отсутствии долга по алиментам), ребенка любого возраста тяжелобольного или с инвалидностью, а также отцам-одиночкам.

. Предоставляется отцам троих несовершеннолетних детей (но только при отсутствии долга по алиментам), ребенка любого возраста тяжелобольного или с инвалидностью, а также отцам-одиночкам. Отсрочка для студентов полагается только в том случае, если лицо получает первое высшее образование.

полагается только в том случае, если лицо получает первое высшее образование. Отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью назначается по результатам вывода врачебно-консультативной комиссии.

назначается по результатам вывода врачебно-консультативной комиссии. По родству . Не призывают в армию украинцев, чьи близкие умерли на войне или объявлены пропавшими.

. Не призывают в армию украинцев, чьи близкие умерли на войне или объявлены пропавшими. Отсрочка по уходу за родителями или женой . Для этого не обязательно, чтобы родственники имели инвалидность, но они должны иметь медицинское заключение о необходимости постоянной помощи, а сын должен проживать с ними.

Важно понимать, что наличие оснований ещё не значит, что лицо не призовут. Отсрочка от мобилизации предоставляется в ТЦК и должна появиться в приложении "Резерв+". Работники военкомата предоставят список документов, которые нужно собрать военнообязанному.

Как получить отсрочку от мобилизации в августе 2025

Военнообязанным мужчинам стоит помнить, что отсрочка не предоставляется навсегда. У документа есть срок - чаще всего это 90 дней или период до окончания военного положения.

В июле в Украине продлили военное положение в очередной раз - новой точкой отсчета станет 7 августа. Как предупреждает сайт Kadroland, в эту дату отсрочки "обнулятся". По закону ТЦК должны автоматически их продлить, но на практике это не всегда происходит.

Всем "отсрочникам" рекомендуется утром 7 августа проверить, отображается ли у них отсрочка в "Резерв+". Если есть, то всё в порядке. Но если в приложении пропало соответствующее сообщение, то обязательно стоит обратиться в ТЦК с пакетом документов. Если этого не сделать, то мужчину могут мобилизовать даже при наличии законных оснований для отсрочки.

Вас также могут заинтересовать новости: