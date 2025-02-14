Valve опубликовала календарь всех распродаж и тематических фестивалей в Steam на 2025 год. Всего в этом году будет 25 ивентов, не считая фестивалей демоверсий Steam Next Fest.
Также Valve перенесла даты проведения большой осенней распродажи. Раньше её теснили Хэллоуин и "Чёрная пятница" из-за чего осенняя распродажа плавно перетекала в зимнюю. Теперь ивент будет проходить с 29 сентября по 6 октября.
Распродажи Steam в первой половине 2025 года:
- Фестиваль стратегий в реальном времени: 20–27 января (завершился)
- Фестиваль idle-игр: 3–10 февраля (завершился)
- Фестиваль локальных кооперативов: 10–17 февраля
- Февральский фестиваль "Играм быть" 2025 года: 24 февраля – 3 марта
- Фестиваль визуальных новелл: 3–10 марта
- Весенняя распродажа в Steam: 13–20 марта 2025 года
- Фестиваль градостроения и симуляторов колоний: 24–31 марта
- Фестиваль собаконов: 21–28 апреля
- Фестиваль военных игр: 28 апреля – 5 мая
- Фестиваль коллекционирования существ: 12–19 мая
- Фестиваль "Зомби против вампиров": 26 мая – 2 июня
- Июнский фестиваль "Играм быть" 2025 года: 9–16 июня
- Фестиваль рыбалки: 16–23 июня
- Летняя распродажа в Steam: 26 июня – 10 июля 2025 года
Распродажи Steam во второй половине 2025 года:
- Фестиваль автоматизации: 14–21 июля
- Фестиваль гонок: 28 июля – 4 августа
- Фестиваль 4X-игр: 11–18 августа
- Фестиваль шутеров от третьего лица: 25 августа – 1 сентября
- Фестиваль политических симуляторов: 8–15 сентября
- Осенняя распродажа в Steam 2025 года: 29 сентября – 6 октября
- Октябрьский фестиваль "Играм быть" 2025 года: 13–20 октября
- "Страхи в Steam 4": 27 октября – 3 ноября
- Фестиваль игр про животных: 10–17 ноября
- Фестиваль спорта: 8–15 декабря
- Зимняя распродажа в Steam: 18 декабря 2025 года – 5 января 2026 года
Ранее мы рассказывали, что маскот распродаж Steam - Steam Delivery Girl больше не появится в магазине. У художницы истёк контракт с Valve.