Осенняя распродажа в этом году пройдёт раньше, чем обычно.

Valve опубликовала календарь всех распродаж и тематических фестивалей в Steam на 2025 год. Всего в этом году будет 25 ивентов, не считая фестивалей демоверсий Steam Next Fest.

Также Valve перенесла даты проведения большой осенней распродажи. Раньше её теснили Хэллоуин и "Чёрная пятница" из-за чего осенняя распродажа плавно перетекала в зимнюю. Теперь ивент будет проходить с 29 сентября по 6 октября.

Распродажи Steam в первой половине 2025 года:

Фестиваль стратегий в реальном времени: 20–27 января (завершился)

Фестиваль idle-игр: 3–10 февраля (завершился)

Фестиваль локальных кооперативов: 10–17 февраля

Февральский фестиваль "Играм быть" 2025 года: 24 февраля – 3 марта

Фестиваль визуальных новелл: 3–10 марта

Весенняя распродажа в Steam: 13–20 марта 2025 года

Фестиваль градостроения и симуляторов колоний: 24–31 марта

Фестиваль собаконов: 21–28 апреля

Фестиваль военных игр: 28 апреля – 5 мая

Фестиваль коллекционирования существ: 12–19 мая

Фестиваль "Зомби против вампиров": 26 мая – 2 июня

Июнский фестиваль "Играм быть" 2025 года: 9–16 июня

Фестиваль рыбалки: 16–23 июня

Летняя распродажа в Steam: 26 июня – 10 июля 2025 года

Распродажи Steam во второй половине 2025 года:

Фестиваль автоматизации: 14–21 июля

Фестиваль гонок: 28 июля – 4 августа

Фестиваль 4X-игр: 11–18 августа

Фестиваль шутеров от третьего лица: 25 августа – 1 сентября

Фестиваль политических симуляторов: 8–15 сентября

Осенняя распродажа в Steam 2025 года: 29 сентября – 6 октября

Октябрьский фестиваль "Играм быть" 2025 года: 13–20 октября

"Страхи в Steam 4": 27 октября – 3 ноября

Фестиваль игр про животных: 10–17 ноября

Фестиваль спорта: 8–15 декабря

Зимняя распродажа в Steam: 18 декабря 2025 года – 5 января 2026 года

Ранее мы рассказывали, что маскот распродаж Steam - Steam Delivery Girl больше не появится в магазине. У художницы истёк контракт с Valve.

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