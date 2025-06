Некоторые пользователи предполагают, что это маркетинговый ход от компании.

До старта продаж Switch 2 остаются считаные дни, но в некоторых американских магазинах консоли если и были, то уже раскуплены. Чтобы заранее избежать шквала одинаковых вопросов от покупателей, Nintendo отправила ритейлерам забавные таблички: огромную надпись "нет в наличии".

Фото поделился пользователь Reddit под ником Alternative_Basket19, который работает в одном из магазинов. Он отметил, что у Nintendo явно есть чувство юмора.

Комментаторы под постом отметили, что подобные объявления не только снижают нагрузку на продавцов, но и работают на имидж: раз товар закончился - значит вещь стоящая.

Switch 2 выходит 5 июня, одновременно с ним выйдут главные эксклюзивы платформы: Mario Kart World, Switch 2 Welcome Tour и обновлённые версии хитов типа The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Проблема с доступностью консоли есть не только в Америке. Ранее мы рассказывали, что владелец магазина в Словении лично поехал в Италию, чтобы привезти Switch 2 в страну вовремя.

Кроме того, недавно стало известно, что Nintendo может заблокировать Switch 2, если заподозрит пользователя в пиратстве. Компания тихо обновила пользовательское соглашение.

