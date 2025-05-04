Якобы Genki могла воссоздать такой точный макет только в случае доступа к конфиденциальной информации.

Nintendo подала в суд на производителя аксессуаров Genki за то, что тот показал макет Nintendo Switch 2 и рекламировал совместимость своей продукции с ещё неанонсированной консолью.

Главная претензия в том, что Genki начала активно продвигать аксессуары для Switch 2 ещё до того, как сама консоль была официально раскрыта - и делал это с утверждением о стопроцентной совместимости.

Nintendo настаивает: гарантировать такую совместимость можно только в одном случае: если у компании был незаконный доступ к устройству или его технической документации. А если не было - значит Genki попросту обманывает клиентов, спекулируя на ажиотаже.

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История началась в январе на CES 2025, где Genki продемонстрировал макеты Switch 2, которые быстро разлетелись по сети. Тогда компания утверждала, что сделала их на основе утечек, и что настоящей консоли в руках у неё не было.

Nintendo называет такие объяснения противоречивыми и непоследовательными и требует юридической ответственности за попытку нажиться на продукте, который даже не был представлен публике.

Ранее мы рассказывали, что в Японии мужчину приговорили к 2 годам условного срока за продажу взломанных Nintendo Switch. Это первый такой прецедент на родине консоли.

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