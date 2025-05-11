Компания тихо обновила пользовательское соглашение.

Nintendo тихо обновила пользовательское соглашение перед запуском Switch 2, и теперь официально оставляет за собой право сделать вашу консоль полностью неработоспособной, если решит, что вы нарушили условия.

Как сообщает Game File, это значит не просто отключить аккаунт или бан в онлайне а физически заблокировать устройство. Причём поводом может стать практически любое вмешательство: копирование или модификация софта, извлечение ROM, кастомные прошивки, даже попытка использовать железо или ПО не по инструкции.

Раньше такие действия были запрещены, но хотя бы с оговоркой "если это не разрешено законом". Теперь Nintendo вычеркнула эту строчку. То есть даже легальные в некоторых странах действия, вроде резервного копирования купленной игры, уже формально под запретом.

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Изменения нашли перед запуском новой консоли, и выглядят они как попытка заранее прикрыть все лазейки. Особенно на фоне того, как легко оригинальную Switch взламывали, как массово её эмулируют, и как Nintendo по-прежнему упорно отказывается признавать, что пользователь имеет право на резервную копию или модификацию своего же устройства.

Параллельно в соглашении появилась фраза, что вы "лицензируете" игры, а не покупаете их, даже если у вас есть картридж. Плюс добавлен пункт, где ответственность за действия несовершеннолетнего пользователя ложится на родителей, что, видимо, должно отвадить исковые заявления.

Ранее мы рассказывали, что в Японии мужчину приговорили к 2 годам условного срока за продажу взломанных Nintendo Switch. Это первый такой прецедент на родине консоли.

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