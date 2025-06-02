Владелец магазина в Словении лично поехал в Италию, чтобы привезти Switch 2 в страну вовремя

Путешествие прошло без инцидентов.

В преддверии релиза Nintendo Switch 2, словенский ритейлер Konzolko из Любляны был вынужден самостоятельно организовать поставку консолей, поскольку официально портативки в Словении не будет.

Владелец магазина нашёл итальянского поставщика и решил не дожидаться доставки, он лично отправился в Италию, чтобы привезти устройства накануне запуска.

О своей поездке предприниматель рассказал на форуме Mn3njalnik, отметив, что маршрут был не только долгим, но и потенциально опасным, учитывая ценность груза: "Если со мной что-то случится, клиенты будут моей последней заботой".

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По его расчётам, в автомобиль могло поместиться до 325 консолей, и он утверждает, что такого объёма будет достаточно, чтобы покрыть спрос на всё лето.

После возвращения он сообщил, что загрузил в машину полтонны техники и уже начал выкладывать Switch 2 на полки, однако до релиза продавать консоль он не начнёт.

Ритейлер подчёркивает, что Nintendo жёстко отслеживает, кто и когда активирует устройство, вся техника имеет серийную маркировку, и в случае преждевременного запуска есть риск санкций: "Говорят, могут отключить консоль удалённо, даже не хочется проверять, правда ли это".

Ранее мы рассказывали, что Nintendo может заблокировать Switch 2, если заподозрит пользователя в пиратстве. Компания тихо обновила пользовательское соглашение.

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