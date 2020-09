У игроков впечатления от Mafia: Definitive Edition оказались смешанными.

Состоялся релиз игры Mafia: Definitive Edition, которая стала ремейком другой игры – Mafia: The City of Lost Heaven.

Читайте такжеRocket League теперь доступна игрокам бесплатно

В сети уже начали появляться отзывы, а геймеры всех стран объединились, чтобы первыми показать новинку своим подписчикам.

Согласно оценкам Metacritic средний балл PC-версии составил 78 из 100 баллов, основаны на 25 ревью. Средний бал игры для PS4 составляет 77 из 100 на 20 обзорах. При этом версия для Xbox One – 82 из 100 на 9 отзывах.

Критика Mafia: Definitive Edition

Ремейк, пишут пользователи, не очень отклонился от оригинала в части дизайна задач и общей сюжетной кампании, то есть в открытом мире делать особо нечего – в 2020 году такой подход по меньшей мере выглядит устаревшим, уточнили критики.

Сама же история, не принимая во внимание слегка измененные и дополненные характеры персонажей, осталась такой, какой и была. Однако сейчас с большим сюжетом, голливудской постановкой и актерами, которых записывали с помощью захвата движений.

Многие критики недовольны перестрелками – их называют хаотичными и замедленными. Хотя оригинал в этом плане тоже был приземленным.

Аплодисменты достались физике автомобилей, хоть и в таком реалистичном режиме она все равно не дотягивает до оригинала.

Что обещали разработчики

Ответственная за разработку студия Hangar 13 предложила, по сути, полноценный ремейк, ведь игра создавалась практически с нуля, сохранив старый сценарный скелет. Мнения разделились: одни вырисовывали проект мечты, другие относились к идее скептически, учитывая кучу критики по отношению к Mafia III.

Когда же томительные месяцы ожидания наконец истекли, у геймеров появилась возможность оценить смелый шаг разработчиков реанимировать Mafia.

Трейлер Mafia: Definitive Edition

Напомним, первая часть игры Mafia с подзаголовком The City of Lost Heaven вышла в 2002 году на ПК. Через два года игру перенесли на PS2 и Xbox. Игра получила высокие отзывы пользователей и критиков, а вскоре стала культовой. Сиквел вышел в 2010 году на ПК, PS3 и Xbox 360. Релиз третьей части состоялся в 2016 году на ПК, PS4 и Xbox One.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Яна Ставская