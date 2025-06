Ею оказался кооперативный платформер Out of Words.

Хидео Кодзима посетил Summer Game Fest 2025 не только ради Death Stranding 2: On the Beach. Геймдизайнер внезапно обратил внимание на скромный кооперативный проект Out of Words, и остался под большим впечатлением.

Игра от студий Kong Orange и WiredFly создаётся по идее датского поэта Мортена Сёндегора и рассказывает о детях Курте и Карле, которые хотят признаться друг другу в любви, но внезапно теряют способность говорить.

В трейлере, показанном на SGF, можно увидеть кукольный мир Вокабулантиса, милое существо-компаньона и других персонажей, которые пока ещё умеют разговаривать.

Видео дня

Всё в Out of Words сделано вручную, а между игровыми сценами в трейлере показан сам процесс создания. В этом и есть главное очарование проекта, визуальный стиль напоминает о stop-motion-анимации вроде It Takes Two.

Кодзима лично поиграл в демо на шоу, об этом сообщила его ассистентка Аяко Тэрасима. Позже геймдизайнер поделился впечатлениями:

"Out of Words - простая, мягкая и красивая игра. В эпоху, когда слова в соцсетях теряют смысл, такие проекты нам особенно нужны".

Технический директор игры Дэниел Бросс, отреагировал на мнение Кодзимы: "Не думал, что увижу это в своей жизни. Для нас огромная честь, что Хидео Кодзима поиграл в нашу игру и она ему понравилась!".

Кроме Out of Words на Summer Game Fest 2025 были десятки других интересных игр, о которых УНИАН писал в отдельном материале.

Вас также могут заинтересовать новости: