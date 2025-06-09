Для игры устроили специальный полуторачасовой ивент.

На специальном полуторачасовом ивенте в Лос-Анджелесе, посвящённом Death Stranding 2: On the Beach, Хидео Кодзима показал свежий геймплей и поделился новыми деталями.

Ведущим выступил Джефф Кили, а компанию Кодзиме составили актёры Трой Бейкер и Сиори Куцуна, а также музыкант Woodkid. Вместе они обсудили, как работали над проектом и какие эмоции вызывает продолжение истории.

На мероприятии показали более 20 минут игрового процесса. В том числе сцены с героиней Эль Фаннинг и масштабное боевое столкновение Сэма с солдатами нового антагониста по имени Нил. Игрокам продемонстрировали стелс, стрельбу, спецэффекты и постановку сражений.

Видео дня

Кодзима отдельно остановился на музыкальном сопровождении. Оно, по его словам, адаптируется под стиль игры: если Сэм бежит - звучат ударные, если замирает - музыка замирает тоже. Так каждый маршрут звучит по-своему, создавая уникальный опыт прохождения.

Подтвердили и новую механику - возможность вызывать дирижабль DHV Magellan после подключения к Хиральной сети. На нём можно будет следить за прогрессом экипажа.

Среди прочего показали сцену из начала игры, где Сэм и Лу пробираются через горы Мексики. В игре можно вступать в бой с паукообразными хиральными тварями или избегать их, при этом музыка подстраивается под напряжение момента.

Также показали землетрясения, во время которых нужно стоять совершенно неподвижно, чтобы не упасть. В снежных регионах - лавины, которые тоже влияют на карту.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 26 июня эксклюзивно на PS5.

Ранее Хидео Кодзима заявил, что аниме по Death Stranding находится в производстве. Сериал не будет пересказывать игру, а расскажет собственную историю.

Вас также могут заинтересовать новости: