Шоу прошло в ночь с 6 на 7 июня.

Ночная презентация Summer Game Fest 2025, прошедшая c 6 на 7 июня, растянулась на два часа и оказалась насыщенной анонсами, трейлерами и неожиданными возвращениями.

Мы собрали всё самое важное, что показали на шоу, от громких продолжений до интересных дебютов, которые уже сейчас можно добавить в вишлист.

Resident Evil Requiem

Capcom представила девятую основную часть Resident Evil с подзаголовком Requiem. Игра возвращает нас в разрушенный Раккун-Сити, где агент ФБР по имени Грейс Эшкрофт расследует череду загадочных смертей. Одна из них - смерть её матери, журналистки, знакомой фанатам по Resident Evil Outbreak.

Видео дня

Релиз состоится 27 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Mortal Shell 2

Продолжение хардкорной ролевой игры от Cold Symmetry. Игроки вновь будут использовать тела павших воинов, чтобы выжить в безжалостном мире, разорённом войной с ложными богами.

Разработчики обещают больше глубины, новых оболочек, усложнённую боевую систему и масштабный мир. Выход - в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

Death Stranding 2: On the Beach

Хидео Кодзима показал короткий отрывок из долгожданного сиквела. В кадре новый персонаж по имени Нил, которого играет Лука Маринелли. Он приходит на приём к врачу, и ролик скорее интригует, чем раскрывает сюжет. Очевидно, Death Stranding 2 продолжит исследовать темы изоляции, связи и катастроф.

Релиз запланирован на 26 июня эксклюзивно на PS5.

Chronicles: Medieval

Дебютный проект студии Raw Power Games. Это динамичная action-RPG, действие которой разворачивается в Европе 14-15 веков.

В игре обещают масштабные сражения, исторический антураж, нелинейное повествование и зрелищные дуэли. Озвучивает трейлер актёр Том Харди. Игра выйдет в раннем доступе на ПК в 2026 году.

Code Vein 2

Bandai Namco сделала продолжение стильной RPG про вампиров. Игрокам предстоит сформировать команду союзников, исследовать опасные локации и противостоять сверхъестественным угрозам в мире после катастрофы.

Судя по ролику, боёвка стала ещё динамичнее, а визуальный стиль - ещё более анимешным. Релиз в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

End of Abyss

Приключенческая игра с атмосферой научной фантастики. Главная героиня по имени Сел исследует заброшенный подземный комплекс, где происходят аномалии и пропадают люди.

Всё подаётся через мрачный визуальный стиль, немного напоминающий Little Nightmares, и постепенное погружение в тайны. Издатель - Epic Games Publishing. Игра выйдет в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

Game of Thrones: War for Westeros

Классическая стратегия в реальном времени по вселенной "Игры престолов". Игрокам предстоит взять под контроль один из великих домов Вестероса, собрать армию, призвать легендарных героев и попытаться завоевать Железный трон.

Есть как одиночный режим, так и мультиплеер. Страница уже появилась в Steam.

MOUSE: P.I. For Hire

Нуарный шутер от первого лица, выполненный в стилистике мультфильмов 30-х годов. Главный герой - антропоморфный мышиный детектив, который расследует череду преступлений в оживлённом городе, его озвучил Трой Бейкер. Визуально игра напоминает ожившие рисунки Disney той эпохи, но с более мрачным подтекстом. Выходит в 2025 году.

Onimusha: Way of the Sword

Capcom возвращает культовую серию Onimusha. Действие новой части разворачивается в Киото времён Эдо, где самурай сражается с монстрами из мира Генмы, чтобы отыскать магическую перчатку Они.

Геймплей сочетает фехтование, приёмы демонов и зрелищные сражения. Игра уже появилась в Steam, дата выхода пока не названа.

Felt That: Boxing

Комедийная боксёрская игра с Маппетами. Игрок берёт под контроль Эзру Райта, который должен победить в Турнире миллиона ударов, чтобы спасти родной детский дом. Всё это подано в абсурдной и добродушной манере. В Steam уже доступна страница с игрой.

Killer Inn

Асимметричный детективный шутер, в котором 24 игрока оказываются в готическом замке и делятся на волков и ягнят. Волки действуют скрытно, устраняя игроков, а ягнята - пытаются вычислить и обезвредить убийц, опираясь на найденные улики.

Игра балансирует между атмосферой напряжённого триллера и динамикой тактического шутера.

Marvel Cosmic Invasio

Битемап с командой из 15 супергероев вселенной Marvel, которые собираются вместе, чтобы отбить масштабную угрозу из космоса. Нас ждут классические драки, кооперативный режим и атмосфера ретро-аркад со стилизованной графикой.

Wuchang: Fallen Feathers

Мрачный китайский соулслайк, где игрок в роли пиратки Бай Учан отправляется сквозь охваченные хаосом земли на исходе династии Мин.

Релиз 24 июля на ПК, PS5 и Xbox Series.

Out of Words

Кооперативный платформер о вещах, которые сложно выразить словами. Два героя проходят вместе путь признания в чувствах, с метафорами в виде платформ, ловушек и абстрактных врагов.

Визуальный стиль игры разработан вручную, все модельки персонажей сделаны из папье маше. Игра выйдет в 2026 году на ПК (Epic), PS5 и Xbox Series.

Mafia: The Old Country

Новая часть Mafia расскажет о восхождении криминальной семьи на Сицилии. Акцент сделан на кинематографичности, диалогах и крупных планах персонажей.

Релиз - 8 августа.

Fractured Blooms

Симулятор жизни, в котором играем за девочку, застрявшую во временной петле внутри дома. Каждый цикл начинается с того же утра, но изменяется то, как ты ухаживаешь за растениями, говоришь с обитателями, изучаешь странности в поведении других.

Mina the Hollower

Ретро-приключение от создателей Shovel Knight, вдохновлённое играми на консоль Game Boy Color эрой. Мышь Мина - путешественница, сражающаяся кнутом. Ей предстоит избавить Проклятый остров от тьмы, нависшей над ним.

Релиз - 31 октября.

Jurassic World Evolution 3

Frontier Developments представила третью часть стратегии про строительство парка с динозаврами. На этот раз разработчики обещают глобальное расширение масштабо: игроки смогут строить уникальные доисторические парки по всему миру.

Одно из главных новшеств - появление детёнышей динозавров, что добавит больше жизни и вариативности в экосистему. Кроме того, появятся новые творческие инструменты для кастомизации и управления. Игра выходит 21 октября.

Deadpool VR

Marvel анонсировала VR-экшен про болтливого наёмника. По сюжету, Дэдпул подписывает крайне сомнительный контракт и отправляется на кровавую бойню по вселенной Marvel.

Игра делает ставку на фирменный чёрный юмор, возможности VR и безумную харизму героя. Проект разрабатывается эксклюзивно для гарнитур Quest.

Dying Light: The Beast

Techland показала геймплейный ролик и объявила дату выхода новой главы в истории Dying Light. Игроки вновь окажутся в роли Кайла Крейна, героя первой части, который сбегает после многолетних жестоких экспериментов и отправляется в заражённую сельскую местность.

Релиз состоится 22 августа.

Mixtape

Новая игра от Beethoven & Dinosaur, авторов The Artful Escape. Это атмосферная история о прощальной вечеринке трёх друзей, которые вместе переживают важные моменты своей жизни через музыкальное путешествие.

Acts of Blood

Жестокий битемап, действие которого разворачивается в антиутопическом городе. Игроки сражаются врукопашную, используя боевые приёмы, оружие ближнего боя и окружающую среду. Сама боевая система очень напоминает Sifu.

Релиз запланировн на 2026 год.

Scott Pilgrim EX

Новое переосмысление истории Скотта Пилигрима. В этой версии герои сталкиваются с искажениями времени и пространства, поглотившими Торонто. В аркадном экшене можно играть за Скотта, Рамону и других персонажей, продираясь через странные миры.

LEGO Party

Весёлая кооперативная игра для четырёх человек, построенная на мини-играх с использованием лицензий LEGO. В проекте более 60 активностей: от гонок до головоломок, все в стилистике популярных LEGO-наборов. Можно соревноваться с друзьями или семьёй в режиме вечеринок.

Релиз запланирован на 2025 год.

Infinitesimals

Необычный приключенческий экшен от третьего лица, в котором игроки управляют крошечным инопланетянином. Мир вокруг гигантский: огромные насекомые, механические чудовища, исполинские растения.

Релиз запалнирован на 2026 год в Epic Games Store, на PS5 и Xbox Series.

Into the Unwell

Мультяшный роглайт, где игроки исследуют странный мир и сражаются с внутренними демонами. Можно играть в одиночку или в кооперативе до трёх человек.

В игре три персонажа, уникальное оружие и боссы, которые скорее психоделические, чем страшные.

Stranger Than Heaven

Следующий проект студии Ryu Ga Gotoku, создателей серии Yakuza, ранее известный как Project Century.

Главный герой - детектив Маки Дайто, расследующий запутанное дело в городе, полном джаза, пороков и опасностей. Атмосфера напоминает смесь "Якудзы" и нуарного триллера.

Ну вот, собственно, и всё. Пока ждём следующих презентаций, можете ознакомиться с нашим топом лучших инди-игр.

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