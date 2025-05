Blizzard случайно оставила в Diablo 4 оружие, которое наносит 9 квинтиллионов урона

Этот предмет предназначался для разработчиков, но почему-то остался в рабочем билде.

Blizzard выпустила экстренный хотфикс для Diablo 4, заблокировав Ichorous Salvation, перчатки, которые позволяли игрокам наносить урон, который компьютер уже еле может посчитать.

Перчатки были помечены как [PH], то есть были заглушкой, предназначенной разработчикам для внутреннего тестирования. Однако как-то они попали в финальную сборку игры. Их эффект бесконечно усиливал урон от огня при использовании оглушающих гранат, что в сочетании с сезонными механиками позволяло генерировать десятки гранат за секунду и наносить урон, кратно превышающий балансные рамки.

Игрок под ником Alaimo первым показал использование этого предмета. Впоследствии другой пользователь Sanctuary опубликовал скриншот, на котором был видно урон с этими перчатками: 9 223 372 036 854 775 808, или 9 квинтиллионов. Это максимальное целое число, которое может отобразить 64-разрядный компьютер, дальше он просто сбросит значение на 0.

С этим предметом игрокам удалось пройти самый самое сложное подземелье - The Pit, сложность которого была значительно увеличена в восьмом сезоне. Это вызвало обеспокоенность в сообществе и привлекло внимание разработчиков.

После обнаружения бага Blizzard отключила эффект перчаток. Они остались в инвентарях игроков, но теперь отображаются с пометкой "this item has been blocklisted" и не оказывают никакого влияния на геймплей.

Ранее мы рассказывали, что Blizzard анонсировала коллаборацию Diablo с культовой мангой "Берсерк". Разработчики выпустили первый тизер, правда, даты релиза пока что нет.

