Бизнесмен смог пройти самый сложный данж в игре менее чем за 2 минуты.

Чисто технически, теперь Илон Маск может написать в своём резюме, что он - лучший игрок в Diablo 4.

Маск поделился в своём Twitter, что он смог пройти эндгейм локацию Pit of Artificers с персонажем 150-го уровня за 1 минуту 52 секунды, что является мировым рекордом. Бизнесмен обогнал прошлого рекордсмена под ником Resistance на 7 секунд.

Pit of Artificers - самая популярная локация у игроков в Diablo 4 для скоростного прохождения. Маск смог пройти данж так быстро благодаря сломанному билду для персонажа, который позволяет наносить врагам буквально триллионы единиц урона.

Видео дня

Маск давно известен своей любовью к серии Diablo. На подкасте у Джо Рогана владелец SpaceX шокировал ведущего, когда заявил, что он занимает 19-е место в топе лучших игроков Diablo 4.

Также Маск пошутил, что разработчики Diablo, Blizzard, должны дать ему награду лучшего продавца месяца.

Ранее мы рассказывали, что легендарный писатель хорроров Стивен Кинг покинул Twitter, который сейчас принадлежит Илону Маску, из-за токсичности и грубости в социальной сети. Вместо этого Кинг отдал предпочтения Threads, аналогу Twitter от Марка Цукерберга.

Вас также могут заинтересовать новости: