Разработчики выпустили первый тизер, правда, даты релиза пока что нет.

Разработчики Diablo готовят коллаборацию с легендарной мангой "Берсерк" за авторством Кэнтаро Миуры. И это почти все, что мы знаем на данный момент.

В анонсирующем ролике персонаж класса Варвар из Diablo, надевший костюм Гатса и взявший его гигантский меч, сражается с группой монстров. Вероятно, так в Blizzard намекнули на то, чего именно стоит ожидать геймерам в рамках коллаборации.

Разработчики не раскрыла точную дату релиза и подробности обновления, но есть предположение, что коллаборация затронет две игры: Diablo IV и Diablo Immortal. Во всяком случае, ролик с тизером коллаборации Diablo и "Берсерк" был опубликован на каналах обоих проектов.

Видео дня

В начале апреля команда Diablo 4 представила дорожную карту обновлений на оставшиеся месяцы 2025 года. Из нее следует, что в этом году проект получит еще три сезона, а второе полноценное DLC, у которого пока что нет названия, выйдет только в 2026 году.

Ближайший сезон, "Возвращение Белиала" стартует уже 29 апреля. В нем, помимо прочего, геймерам следует ожидать изменения баланса сложности, переработку боевого пропуска, новых боссов, свежие задания и умения и многое другое.

Diablo 4 вышла летом 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Средний балл игры, по данным OpenCritic, составляет 88 баллов из 100. А вот в Steam пользовательский рейтинг составляет всего 71%.

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