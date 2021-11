Упомянутая картина посвящена тяжелой жизни гомосексуалиста из неблагополучной семьи.

Студия Naughty Dog, которая создала популярные серии The Last of Us и Uncharted, якобы трудится над игрой по новой интеллектуальной собственности. Проект отметится первым в истории компании чернокожим протагонистом. А главным источником вдохновения для разработчиков стал фильм "Лунный свет".

Информацией поделился инсайдер RalphsValve, который ранее публиковал данные о новой Call of Duty и ремастере Grand Theft Auto IV. Он еще не успел отметиться множеством правдивых утечек, поэтому свежие подробности лучше воспринимать в качестве слухов.

О сюжете грядущей игры Naughty Dog сведения не поступали. Но раз компания вдохновляется фильмом "Лунный свет", то может реализовать похожую историю. В упомянутой картине рассказывается о жизни чернокожего гомосексуалиста из неблагополучной семьи. Лента показывает, с какими трудностями столкнулся главный герой на пути определения своей ориентации и идентичности.

Подробнее о Naughty Dog

Это одна из самых известных внутренних студий Sony. Ее последней игрой стала The Last of Us Part II, которую активно критиковали за неоднозначные сюжетные ходы.

Сейчас компания точно занимается самостоятельным мультиплеером TLoU II. Однако в стенах Naughty Dog трудятся несколько команд, так что создание игры по новой интеллектуальной собственности вполне вероятно. Правда, официальные комментарии по поводу слов RalphsValve пока не поступали.

Автор: Назар Степорук