Студия Naughty Dog, которая создала популярные серии The Last of Us и Uncharted, якобы трудится над игрой по новой интеллектуальной собственности. Проект отметится первым в истории компании чернокожим протагонистом. А главным источником вдохновения для разработчиков стал фильм "Лунный свет".
Информацией поделился инсайдер RalphsValve, который ранее публиковал данные о новой Call of Duty и ремастере Grand Theft Auto IV. Он еще не успел отметиться множеством правдивых утечек, поэтому свежие подробности лучше воспринимать в качестве слухов.
О сюжете грядущей игры Naughty Dog сведения не поступали. Но раз компания вдохновляется фильмом "Лунный свет", то может реализовать похожую историю. В упомянутой картине рассказывается о жизни чернокожего гомосексуалиста из неблагополучной семьи. Лента показывает, с какими трудностями столкнулся главный герой на пути определения своей ориентации и идентичности.
Подробнее о Naughty Dog
- Это одна из самых известных внутренних студий Sony. Ее последней игрой стала The Last of Us Part II, которую активно критиковали за неоднозначные сюжетные ходы.
- Сейчас компания точно занимается самостоятельным мультиплеером TLoU II. Однако в стенах Naughty Dog трудятся несколько команд, так что создание игры по новой интеллектуальной собственности вполне вероятно. Правда, официальные комментарии по поводу слов RalphsValve пока не поступали.